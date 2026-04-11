Intensa búsqueda de una adolescente en Los Hornos

Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
VIVO.- Arrancó la Asamblea en la UNLP y ya se elige presidente
Villa Elvira dio rienda anoche a los festejos por su 118º aniversario
VIDEOS | FOTOS.- Así fue el tenso y emotivo "regreso a casa" de los astronautas del Artemis II tras la misión a la Luna
VIDEO. En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Sábado inestable en La Plata con humedad y chances de chaparrones
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
Piden informes sobre anomalías en el cobro de infracciones viales
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy sábado con EL DIA
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la ciudad de La Plata continúa la preocupación por la desaparición de Mia Nardi, una adolescente de 14 años cuyo paradero es desconocido desde las últimas horas. El caso mantiene en alerta a vecinos y autoridades, mientras se multiplican los pedidos de difusión.
Según se informó, la joven se ausentó de su vivienda ubicada en la zona de 61 entre 137 y 138, en la localidad de Los Hornos. En un primer momento, se había instalado la versión de que podría haber sido captada en la vía pública, pero esa hipótesis fue descartada por su entorno cercano.
Familiares indicaron que Mia se habría retirado de su casa por cuenta propia. En ese marco, señalaron que la adolescente “estuvo contestando historias en redes sociales, subió una foto a ‘mejores amigos’ y bloqueó a su madre en WhatsApp”, lo que refuerza la idea de que no habría sido víctima de un delito.
Además, se aclaró que el mensaje enviado a su madre alrededor de las 20 horas, en el que afirmaba que “se la estaban llevando”, no sería verídico, y que posteriormente se comprobó que la joven habría actuado por voluntad propia.
Al momento de su desaparición, Mia vestía un pantalón jogging blanco, remera roja y campera negra.
A pesar de estas novedades, la búsqueda continúa de manera intensa y se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ser de utilidad para dar con su paradero, se comuniquen de inmediato al 911.
El caso genera gran preocupación en la comunidad de Los Hornos, familiares radicaron la denuncia formal en la DDI de La Plata, esperan novedades que permitan encontrar a la adolescente lo antes posible.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí