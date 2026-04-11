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Intensa búsqueda de una adolescente en Los Hornos

Intensa búsqueda de una adolescente en Los Hornos
11 de Abril de 2026 | 09:02

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En la ciudad de La Plata continúa la preocupación por la desaparición de Mia Nardi, una adolescente de 14 años cuyo paradero es desconocido desde las últimas horas. El caso mantiene en alerta a vecinos y autoridades, mientras se multiplican los pedidos de difusión.

Según se informó, la joven se ausentó de su vivienda ubicada en la zona de 61 entre 137 y 138, en la localidad de Los Hornos. En un primer momento, se había instalado la versión de que podría haber sido captada en la vía pública, pero esa hipótesis fue descartada por su entorno cercano.

Familiares indicaron que Mia se habría retirado de su casa por cuenta propia. En ese marco, señalaron que la adolescente “estuvo contestando historias en redes sociales, subió una foto a ‘mejores amigos’ y bloqueó a su madre en WhatsApp”, lo que refuerza la idea de que no habría sido víctima de un delito.

Además, se aclaró que el mensaje enviado a su madre alrededor de las 20 horas, en el que afirmaba que “se la estaban llevando”, no sería verídico, y que posteriormente se comprobó que la joven habría actuado por voluntad propia.

Al momento de su desaparición, Mia vestía un pantalón jogging blanco, remera roja y campera negra.

A pesar de estas novedades, la búsqueda continúa de manera intensa y se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ser de utilidad para dar con su paradero, se comuniquen de inmediato al 911.

El caso genera gran preocupación en la comunidad de Los Hornos, familiares radicaron la denuncia formal en la DDI de La Plata, esperan novedades que permitan encontrar a la adolescente lo antes posible.

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