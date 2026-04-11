Cambaceres quiere meter el tercer triunfo al hilo

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Luego de las victorias consecutivas sobre Juventud Unida y Lugano, Defensores de Cambaceres buscará ratificar su mejor momento del año cuando visite desde las 15.30 a Leandro N. Alem en General Rodríguez. El arbitraje será de Ariadna Palacios.
Tras el flojo inicio de campeonato, el equipo dirigido por Darío Ortíz logró actuaciones sólidas que le permitieron un pàr de victorias que lo reposicionaron en la tabla, con el valor agregado de que ha jugado la mayoría de sus partidos fuera del 12 de Octubre.
Para este compromiso, el Rojo perdió por sendas lesiones a Sergio Luayza y Alan Meschini, quienes serán reemplazados por Javier Sequeyra y Víctor Gómez. Luayza y Meschini se suman a Valentino Toniolo y Bryan Schmidt, quienes también se encuentran lesionados. Por eso, el Indio buscará variantes que le permitan sostener la estructura que parece haber logrado en las últimas dos fechas.
Cambaceres tiene 8 unidades producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Po la diferencia de gol +1 (8 a favor y 7 en contra) está en zona de Playoffs luego de un comienzo de campeonato lleno de dudas.
Alem es un rival siempre complicado en General Rodríguez, que está desarrollando una campaña muy irregular . Si bien suma 8 unidades, las derrotas que sufrió fueron goleadas ante Berazategui ( 5 a 1 como visitante) y Sacachispas (5-0 en su cancha). Viene de empatar 1 a 1 ante Juventud Unida, ya dirigido por su nuevo entrenador, Carlos Loto.
Ayer, en el inicio de la fecha, Deportivo Español derrotó 2-1 a Lamadrid. Hoy jugarán Cañuelas-Atlas, Central Córdoba-Luján, Ballester-Fénix, Paraguayo-Sacachispas, Mercedes-Argentino (R) y JJ Urquiza-Estrella del Sur.
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