Atractivos partidos en Italia, España e Inglaterra

Milan jugará durante hoy al mediodía ante Udinese, por la trigésimo segunda fecha de la Serie A, en busca de un triunfo que lo mantenga en la pelea, en el tramo final del certamen. El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), se disputará en el estadio San Siro y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Mientras que Arsenal jugará durante a la mañana ante el Bournemouth, por la trigésimo segunda fecha de la Premier League, la máxima categoría del país británico. El encuentro, que está programado para las 8:30, se disputará en el estadio Emirates y se podrá ver a través de ESPN y Disney + Premium. Si gana el equipo de Londres quedará a un paso del título tras 22 años.

Y en España se jugará el clásico Barcelo-Espanyol desde las 15:30. El Barca está seis puntos arriba del Real Madrid que ayer empató 1-1 con Girona. De ganar sería casi campeón.