Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de otorgar prioridad a los residentes porteños por sobre bonaerenses y extranjeros en el acceso a servicios públicos desató una fuerte polémica política y social.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó el decreto Nº 142-26 que establece que los vecinos de CABA tendrán prioridad al momento de solicitar turnos, vacantes, cupos o realizar trámites en las dependencias de la administración pública local. La norma también lleva la firma del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

La medida implica que quienes vivan en la Ciudad de Buenos Aires accederán primero a los servicios disponibles, mientras que los no residentes —entre ellos miles de bonaerenses que diariamente utilizan servicios en la Capital— quedarán en un segundo orden de atención.

El anuncio generó debate porque formaliza una diferenciación explícita entre porteños y personas provenientes del Conurbano bonaerense, que históricamente utilizan hospitales, escuelas y oficinas públicas de CABA.

QUÉ CAMBIA CON EL NUEVO DECRETO

El decreto amplía el esquema conocido como “Prioridad Porteña”, que hasta ahora se aplicaba principalmente en el sistema de salud pública. Con la nueva disposición, el criterio se extiende a todos los servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto incluye trámites administrativos, atención en dependencias estatales, educación pública, programas sociales y el sistema sanitario. En todos los casos, los residentes de CABA tendrán prioridad al momento de solicitar turnos o acceder a cupos disponibles.

Desde el gobierno porteño sostienen que la medida no implica prohibir el acceso a quienes viven fuera del distrito, sino establecer un orden de atención que priorice a quienes habitan y tributan en la Ciudad.

Sin embargo, el nuevo esquema abre interrogantes sobre el impacto que tendrá para miles de bonaerenses que diariamente cruzan la General Paz para atenderse en hospitales porteños, realizar trámites o acceder a servicios públicos.

EL ANTECEDENTE EN HOSPITALES PÚBLICOS

La política de prioridad para residentes comenzó a implementarse en marzo de 2025 en la red hospitalaria de CABA, donde se estableció que los turnos programados debían priorizar a pacientes con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 el sistema de salud pública porteño registró más de 30 millones de prestaciones. En ese mismo período se incrementó en un 30% la oferta de consultas médicas y se realizaron más de 12.000 intervenciones quirúrgicas adicionales.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que ese crecimiento en la capacidad de atención generó también una mayor demanda por parte de personas que viven fuera de la CABA.

Ese aumento en la utilización de los servicios por parte de no residentes fue uno de los argumentos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilizó para justificar la ampliación del sistema de prioridad.

EMERGENCIAS Y SERVICIOS EXCLUIDOS

El decreto establece algunas excepciones para evitar situaciones de desprotección. En casos de urgencia o emergencia sanitaria, la atención deberá brindarse de forma inmediata sin distinción de domicilio.

Es decir que cualquier persona que llegue a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires con una emergencia médica será atendida independientemente de dónde viva.

Además, algunos servicios vinculados con la seguridad pública no estarán incluidos dentro del esquema de prioridad.

La implementación concreta del nuevo sistema estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de CABA, que deberá coordinar con cada área del Gobierno para adaptar los procedimientos y sistemas de atención.

UN NUEVO FOCO DE CONFLICTO ENTRE CABA Y LA PROVINCIA

El anuncio del decreto volvió a poner en el centro de la escena la histórica discusión sobre el uso de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires por parte de habitantes del Conurbano bonaerense.

Cada día miles de personas provenientes de distintos municipios del Gran Buenos Aires se trasladan a CABA para trabajar, estudiar, atenderse en hospitales o realizar trámites.

En ese contexto, la decisión de otorgar prioridad a los residentes porteños abre un debate sobre el alcance real de esa política y el impacto que podría tener para los bonaerenses que dependen de esos servicios.

La discusión también se trasladó al plano político. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamaron además a la Provincia, gobernada por Axel Kicillof, que asuma responsabilidades en la atención de personas en situación de calle provenientes del territorio bonaerense.

Según sostienen desde CABA, la normativa nacional establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de la asistencia dentro de su territorio. Sin embargo, funcionarios porteños aseguran que la Provincia no estaría cumpliendo plenamente con esa obligación.

Mientras tanto, el decreto ya abrió un nuevo capítulo en la tensión entre ambas administraciones y reavivó el debate sobre cómo se reparten los costos y responsabilidades de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.