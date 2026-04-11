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Política y Economía |ABAD ENCABEZÓ UN ACTO EN LA PLATA

Los radicales se mueven para la interna de junio

Los radicales se mueven para la interna de junio

El senador abad durante el acto del radicalismo en la plata7 / X

11 de Abril de 2026 | 05:27
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El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un acto del radicalismo en La Plata que reunió a más de 600 dirigentes, entre intendentes, legisladores, concejales y referentes territoriales.

Con vistas a las elecciones del Comité Provincia, prevista para el 7 de junio, Abad convocó a consolidar un radicalismo que asuma “el desafío de ser modernos, representativos, republicanos y federales hoy. No en los papeles, sino en el territorio”.

“Vamos a trabajar para tener candidatos propios en los 135 municipios, un candidato propio a la gobernación y convocar a todos los que sueñan con una provincia desarrollada, moderna y con oportunidades”, sostuvo.

Abad mantiene un acuerdo con el esquema de Maximiliano Pullaro y con Gustavo Posse y Daniel Salvador. Si bien no se descarta una posible unidad, existen chances de un enfrentamiento con el armado de Miguel Fernández.

 

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