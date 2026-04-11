Los radicales se mueven para la interna de junio

El senador abad durante el acto del radicalismo en la plata7 / X

El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un acto del radicalismo en La Plata que reunió a más de 600 dirigentes, entre intendentes, legisladores, concejales y referentes territoriales.

Con vistas a las elecciones del Comité Provincia, prevista para el 7 de junio, Abad convocó a consolidar un radicalismo que asuma “el desafío de ser modernos, representativos, republicanos y federales hoy. No en los papeles, sino en el territorio”.

“Vamos a trabajar para tener candidatos propios en los 135 municipios, un candidato propio a la gobernación y convocar a todos los que sueñan con una provincia desarrollada, moderna y con oportunidades”, sostuvo.

Abad mantiene un acuerdo con el esquema de Maximiliano Pullaro y con Gustavo Posse y Daniel Salvador. Si bien no se descarta una posible unidad, existen chances de un enfrentamiento con el armado de Miguel Fernández.