Ruidos libertarios en la Legislatura

La tropa de pareja en la movida de ayer en el Senado / LLA

La disputa interna en La Libertad Avanza se intensificó en las últimas horas a partir de la decisión del sector que lidera Sebastián Pareja de acelerar con un proyecto para instaurar la Boleta Única de Papel en los comicios bonaerenses.

Pareja, alineado con Karina Milei y a quien reporta la mayoría de los legisladores provinciales, vienen impulsando la iniciativa en busca, además, de transformarse en el padre político de la reforma.

El caso es que el presidente del bloque de Diputados, Agustín Romo, al menos a juicio del parejismo, se habría hecho el distraído con un proyecto que presentó el diputado Héctor Gay para reforma la Constitución y transformar la Legislatura en unicameral. La tropa de Pareja lo acusa de no frenarlo. No es que no quieran esa reforma, sino que pretenden que sea un debate posterior para concentrarse primero en el tema de la BUP.

La pulseada se interpreta como parte de la disputa interna que libran las Fuerzas del Cielo, donde reporta Romo, y los parejistas.

La tensión va en aumento y en las últimas horas comenzó a circular con insistencia la versión de que se estaría buscan la salida de Romo del bloque. Sería un paso al costado “elegante” con un cargo en el gabinete nacional.

En rigor, la pulseada es un reflejo de la pelea macro que libran Karina Milei y Santiago Caputo. Pareja, como se dijo, es el armador bonaerense del karinismo. Romo, hombre de confianza del poderoso asesor presidencial.

El caso es que ayer la tropa legislativa de Pareja participó en el Senado de una reunión de trabajo con la Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, quien expuso sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).

Romo y su ladero, Nahuel Sotelo, estuvieron ausentes.