Reeligieron autoridades en el gremio UPCN

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó a cabo elecciones en todo el país para elegir autoridades del consejo directivo nacional y de las comisiones directivas provinciales para el período 2026-2030. En el ámbito nacional el actual titular, Andrés Rodríguez, resultó electo como secretario General, acompañado por la secretaria General de la seccional bonaerense, Fabiola Mosquera, quien fue elegida como secretaria Adjunta.

En la seccional Provincia de Buenos Aires, a su vez, Mosquera fue reelecta como secretaria General. En tanto, el actual coordinador general de Interior, Silvio Prop, como secretario Adjunto.

Los comicios que se desarrollaron en la seccional bonaerense contaron con una alta participación de afiliados y afiliadas quienes concurrieron a votar entre las 8 y las 18 horas. La Lista Azul de la provincia de Buenos Aires obtuvo 49.109 votos, según se informó.