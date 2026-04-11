Sanz: “El gobierno de Milei es de transición”

Ernesto Sanz, quien en su calidad de presidente de la UCR fue uno de los artífices de la alianza Cambiemos que en 2015 llevó a Mauricio Macri al poder, sostuvo que el actual gobierno “es de transición” y planteó la necesidad de articular una confluencia política superadora que permita implementar un plan de desarrollo económico.

Consideró que el voto que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023 fue coyuntural y estuvo vinculado a un momento particular de la Argentina. “Fue un voto emocional -como el de octubre de 2025- que queda ligado al pasado y que necesita ser superado, porque un voto anclado en el pasado no permite ver el futuro”, aseguró.

En ese sentido, no consideró al gobierno de Milei como una corriente política con volumen suficiente para hacer historia y sostenerse más de un mandato. “Me parece que el objetivo central de su política es fiscal y creo que lo ha conseguido, eso es innegable. Pero fuera de lo fiscal no veo un programa de desarrollo integral para la Argentina”, señaló.

Sanz trazó similitudes con 2015, cuando la Convención Nacional del radicalismo alumbró el acuerdo con el PRO y la Coalición Cívica que dio origen a Cambiemos. “La diferencia es que el kirchnerismo era un modelo agotado y en el caso de Milei no ocurre lo mismo, pero su gobierno es una transición que deberá encontrar una instancia superadora”, explicó.

Sin embargo, el dirigente mendocino aclaró que la referencia a Cambiemos no implica un apoyo explícito a su regreso ni que la confluencia que propone deba traducirse necesariamente en un acuerdo entre fuerzas políticas.

- ¿Usted cree que existe un consenso en la sociedad sobre la necesidad de mantener cuentas fiscales ordenadas?

- Sí, creo que culturalmente el gobierno ha hecho mucho para que la sociedad comprenda la magnitud del problema fiscal. Y esto lo veo no tanto en el ciudadano común sino en la dirigencia en general. Hoy no vas a encontrar prácticamente ningún funcionario -sobre todo en niveles ejecutivos, como gobernadores e intendentes- que niegue la importancia del equilibrio fiscal. Es el legado más importante que va a dejar Milei.

Sin embargo, Sanz considera que el orden fiscal por sí solo no constituye un programa de desarrollo integral. “De hecho, estamos pasando por un momento complicado precisamente porque las cosas no pasan solo por el equilibrio fiscal. Hay un ajuste en todos los sectores que está determinando una caída del consumo, de la recaudación y de las expectativas económicas en general, y eso deriva en una pérdida de confianza y de inversión”, sostuvo.

“Pensar que la UCR tiene confluencia con cualquiera de los extremos populistas es un error”

- Mauricio Macri destacó las virtudes de este programa de equilibrio fiscal, pero añadió que “somos el próximo paso”. Llama la atención que esa afirmación coincide con su planteo sobre reflotar una convergencia política. ¿Es casualidad?

- No hay nada hablado previamente con él. Macri viene planteándolo, creo, motivado por una sana visión de la Argentina, pero también por una urgencia: impedir que su propio partido siga sufriendo desgranamientos frente al avance del oficialismo. Yo estoy mirando más hacia adelante. Un sistema político que se precie necesita una propuesta integral, ubicada en el centro, con una mirada desarrollista, progresista y republicana. Hoy esa propuesta no existe.

- ¿Qué fuerzas tendrían cabida en una convocatoria de ese tipo?

- Hoy es muy difícil hablar de fuerzas tradicionales porque todas están en crisis, incluido el propio peronismo. Lo que estoy planteando no tiene que ver con una confluencia de partidos, como fue Cambiemos en 2015. Estoy más inclinado a pensar en un sector de la sociedad que necesita ser representado.

- ¿Es posible, dentro del radicalismo, lograr unidad detrás de una propuesta como la que usted plantea, dado su actual nivel de fragmentación?

- En la provincia de Buenos Aires la urgencia es recuperar un liderazgo unificador y, a partir de allí, construir una visión común. A nivel nacional, más allá de la falta de liderazgo, lo más difícil es alcanzar una propuesta que unifique a los distintos sectores. El radicalismo ha sufrido una dispersión que no fue casual: hubo negligencia deliberada. La dirigencia anterior promovió esa fragmentación porque le permitía mayor influencia desde un sector anclado en la Ciudad de Buenos Aires. Eso le hizo mucho daño al partido, por lo que la tarea de reconstrucción es más compleja a nivel nacional.

- ¿Con la actual conducción nacional de la UCR eso podría concretarse?

- Quiero ser objetivo. El presidente actual es una persona joven, con muchas condiciones: es un intendente de buena gestión, formado y honesto. Pero me da la impresión de que la tarea lo supera. A él y a cualquier dirigente que asumiera hoy la conducción. Es un desafío que exige una respuesta colectiva y urgente, que pasa por recomponer las relaciones internas. De cara a 2027, el riesgo es que no surja una alternativa como la que estamos imaginando y que el radicalismo vuelva a limitarse a sobrevivir, lo cual sería negativo. Incluso si esa alternativa aparece, pero el partido no está fortalecido, el resultado puede ser peor. La urgencia de reconstruir esa dimensión nacional es muy grande.

- Algunos le atribuyen a un sector de la UCR bonaerense una cercanía con el kicillofismo.

- Pensar que el radicalismo tiene una línea de confluencia con cualquiera de los extremos del populismo es un error. Primero necesita recomponerse en su propio eje y, recién después, discutir eventuales acuerdos con otras fuerzas. Hacerlo desde una posición de debilidad, solo para sobrevivir, no parece lo más conveniente.