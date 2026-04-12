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La Ciudad |UNA HISTORIA DE AMOR QUE ATRAVIESA LAS PÁGINAS

Los 59 años de Susana y Osvaldo con EL DIA

Los 59 años de Susana y Osvaldo con EL DIA

Osvaldo con su ejemplar / el dia

12 de Abril de 2026 | 04:55
Edición impresa

Muchas veces se dice que el amor no se ve, pero se siente. Sin embargo, Susana y Osvaldo - protagonistas de esta historia- lograron que ese vínculo de 59 años también quedara escrito. Su crónica romántica llegó a las páginas de EL DIA en la edición de ayer y se convirtió en una de las sorpresas más emotivas del aniversario de casados.

Fieles lectores del diario, no imaginaron que esta ellos iban a ser noticia. El aviso llegó temprano de la mano de su nieta, que no dudó en registrar el emotivo momento: Osvaldo miró, dudó y volvió a mirar, como buscando confirmar lo que le decían. Hasta que lo entendió. Y la emoción, junto con una que otra lágrima, aparecieron sin filtro durante la mañana de ayer.

La escena, tan simple como genuina, resumió algo más que una reacción. Fue el reflejo de una vida compartida que, de pronto, se veía desde afuera. En esas páginas estaban sus rutinas, sus gestos cotidianos, esa manera de acompañarse que construyeron con los años sin pensar que podía convertirse en algo escrito en su diario de todas las mañanas.

Después de casi seis décadas juntos, con hijos, nietos y una historia que empezó casi por casualidad a través de un dolor de oído, cuando Susana entró al consultorio de Osvaldo, la sorpresa no fue solo verse publicados. Fue reconocerse. Descubrir que eso que repitieron durante tanto tiempo - el mate, las charlas, la compañía - también podía llegar a tantas personas. Por eso, entre sonrisas y ojos brillosos, el momento tuvo algo especial. Como si, por un instante, el diario no solo hubiera contado su historia, sino que se la hubiera devuelto.

Mate y sorpresa para Susi / EL DIA

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