No paran los robos en el “lejano oeste” de La Plata

Un violento asalto se registró en la noche del sábado en la localidad de Lisandro Olmos, donde una jubilada de 73 años fue reducida por al menos cinco delincuentes armados, que ingresaron en su vivienda y se llevaron una importante suma de dinero y objetos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 en la zona de Ruta 36 y 74.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla se entrevistaron con la víctima, quien relató que varios sujetos vestidos de negro, con capuchas y armados -presuntamente con revólveres- irrumpieron en su casa.

Según su testimonio, los delincuentes la ataron y la dejaron encerrada en el baño mientras revolvían toda la vivienda. Minutos después, la mujer logró desatarse por sus propios medios y salir, constatando el desorden generalizado y el faltante de 7.000 dólares, joyas de oro y otros elementos que aún no fueron precisados.

A raíz del hecho, la víctima manifestó dolores en sus muñecas y un cuadro de nerviosismo, por lo que se solicitó una ambulancia del SAME.