Keiko sigue primera y aún no se define su rival para el balotaje en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene al frente de las elecciones presidenciales en Perú, aunque todavía no está definido quién la enfrentará en el balotaje. Con poco más del 57 % de las actas contabilizadas, la líder de Fuerza Popular alcanza alrededor del 17% de los votos y se perfila como la principal figura de una contienda marcada por la incertidumbre.

El segundo lugar, clave para la segunda vuelta, permanece abierto. En el conteo preliminar aparece el ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido por el socialdemócrata Jorge Nieto. Sin embargo, otras proyecciones ubican al izquierdista Roberto Sánchez -vinculado al expresidente Pedro Castillo- como posible contendiente. Con millones de votos aún por escrutar, el panorama sigue completamente abierto.

La jornada electoral estuvo atravesada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación en varios distritos de Lima. Unos 50.000 electores no pudieron sufragar el domingo por demoras en la instalación de mesas, lo que generó malestar y denuncias por parte de ciudadanos. Incluso, las autoridades iniciaron investigaciones y detuvieron a un funcionario por presuntas irregularidades en la organización del proceso.

Pese a las críticas, observadores internacionales descartaron indicios de fraude, aunque el clima de tensión se hizo sentir con protestas frente a la sede electoral. En ese contexto, el resultado final cobra aún más relevancia en un país golpeado por la inestabilidad política, que ha tenido ocho presidentes en la última década.

Keiko, hija del exmandatario Alberto Fujimori, celebró el escenario inicial y apuntó contra la izquierda, al considerar positivo que quede fuera de la segunda vuelta. Su campaña se centró en propuestas de mano dura contra la creciente criminalidad, uno de los principales reclamos sociales.

El próximo gobierno enfrentará un desafío complejo: frenar la violencia, recuperar la estabilidad institucional y reencauzar la economía.