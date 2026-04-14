Ponen plazo al recorte en los ministerios

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le trasladó a los ministros de las 9 carteras el pedido que gira en torno a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital. La decisión alcanza a los ministerios de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano.
El plazo establecido para concretar los achiques es el jueves 30 de abril, el cierre de este mes convulsionado para la administración libertara que resiste los embates contra el funcionario investigado por posible enriquecimiento ilícito.
El día antes deberá hacer frente a su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores. Ayer el presidente de esa Cámara, Martín Menem, aseguró que ese día “va a estar picante, compren pochoclos”.
En la administración libertaria niegan que la solicitud a las carteras afecte la dinámica y el funcionamiento de las mismas, y aseguran que cada uno de los ministros deberá establecer prioridades. Además, remarcan que los números pedidos son “mínimos”.
Mientras, la foto entre Adorni y Karina Milei podría repetirse el próximo jueves en Vaca Muerta.
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