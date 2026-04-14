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El Mundo |EL LÍDER PROEUROPEO SUCEDERÁ A ORBÁN

Magyar quiere asumir cuanto antes en Hungría

Magyar quiere asumir cuanto antes en Hungría

AFP

14 de Abril de 2026 | 02:14
Edición impresa

El líder proeuropeo Péter Magyar se mueve con rapidez tras su histórica victoria electoral en Hungría y ya pidió formalmente al presidente que convoque al Parlamento para formar gobierno “lo antes posible”. Su objetivo es claro: asumir el poder a comienzos de mayo y poner fin a más de una década de liderazgo de Viktor Orbán.

Respaldado por una contundente mayoría de dos tercios, el dirigente aseguró que impulsará un cambio profundo en el país. Prometió restablecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y reformar instituciones que, según denuncia, quedaron bajo fuerte influencia política en los últimos años. También adelantó la creación de nuevos ministerios enfocados en áreas clave como salud, educación y medio ambiente. En política exterior, Magyar buscará acercar nuevamente a Hungría a la Unión Europea y abandonar el tono confrontativo que caracterizó a Orbán. Aunque se mostró prudente sobre la adhesión de Ucrania al bloque, dejó entrever una postura más flexible en la cooperación con Bruselas.

La victoria desató celebraciones masivas en Budapest, donde miles de ciudadanos vieron en el resultado una oportunidad de cambio. Sin embargo, el nuevo gobierno enfrentará desafíos importantes: muchas instituciones clave siguen en manos de funcionarios designados por la anterior administración.

 

 

 

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