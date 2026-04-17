Construcción: el metro cuadrado en dólares ya roza el récord

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En marzo quedó en US$1.493,50, unos US$ 54 menos que el máximo histórico de 2017. Incertidumbre en el sector
El costo de la construcción en la región registró un aumento del 1,81% en marzo y el valor del metro cuadrado en dólares se acerca a su máximo histórico, situándose en 1.493,50, según el informe mensual de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco).
El precio de construcción por metro cuadrado alcanzó los 2.064.767,26 pesos. Esta cifra refleja una variación mensual del 1,81%, consolidando un incremento acumulado del 3,51% en lo que va del año. En tanto, la suba interanual fue del 21,97 por ciento, según la asociación de constructores.
Nicolás Marín, presidente de Apymeco, sostuvo que “estos valores van muy por debajo del IPC (Índice de Precios al Consumidor), porque, por un lado, muchos materiales están volviendo a sus precios históricos (después de haber aumentado por encima del promedio en años anteriores) y, principalmente, porque la debilidad de la demanda hace imposible que proveedores de materiales de construcción trasladen a precios sus aumentos de costos.
Uno de los datos más significativos del informe es el comportamiento del costo medido en moneda extranjera. El precio del metro cuadrado en dólares registró un ascenso del 4,2%, pasando de 1.433,24 a 1.493,50. Con este valor, el sector se encuentra a tan solo 54,23 dólares de su máximo valor histórico, registrado en abril de 2017.
Un dato que preocupa a los inversionistas es que hoy cuesta vender en ese nivel en la gama media. También en el de los usados, que pueden rondar entre 1.100 y 1.300 dólares.
La brecha entre la evolución en pesos y en dólares es notable: desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026, el aumento en dólares fue del 17,23%, mientras que en pesos el incremento para el mismo periodo fue sensiblemente menor, ubicándose en un 10,69%.
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Marín sostuvo que a diferencia del máximo alcanzado en abril del 2017, lo particular de este momento es que se alcanza con un mercado inmobiliario deprimido, con precios que todavía no reflejan el aumento de los costos. El cuadro deja la explicación en manos del mercado cambiario, con un dólar “pisado”.
Este hecho, abre posibles oportunidades de compra, pero vuelve muy poco rentable la actividad y el desarrollo de nuevos emprendimientos. “Por esta razón, la actividad se encuentra en un momento crítico, doblemente afectada por la debilidad de la demanda de inmuebles y por la virtual parálisis de la obra pública”, dijo el constructor.
El análisis por rubros muestra que los materiales lideraron las subas mensuales con un 1,65%, seguidos de cerca por la mano de obra, que aumentó un 1,53% tras la aplicación de un nuevo acuerdo salarial.
Entre los insumos, los mayores aumentos estuvieron en los ladrillos huecos, con un 16,03%. Siguen el cemento y la arena, ambos con el 6%.
En relación a las bajas registradas, algunos materiales mostraron retrocesos, destacándose los materiales para instalaciones de agua con una caída del 15,01%, seguidos por mallas y alambres (-4%) e hierro redondo (-1,03%).
A pesar de todo, el sector muestra señales de dinamismo. El despacho de cemento experimentó una fuerte recuperación del 18,4% respecto al mes anterior. En la comparación interanual, el crecimiento fue del 11,0%, lo que sugiere un sostenimiento de la demanda en las obras.
El Índice se elabora tomando como referencia un edificio de viviendas multifamiliar de 10 niveles (PB y 9 pisos) ubicado en La Plata, con una superficie de 1.948,02 m² construibles. El valor publicado no incluye impuestos (IVA), incidencia del terreno, costos de la figura jurídica ni el beneficio del desarrollo.
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