Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Según el índice apymeco

Construcción: el metro cuadrado en dólares ya roza el récord

En marzo quedó en US$1.493,50, unos US$ 54 menos que el máximo histórico de 2017. Incertidumbre en el sector

Construcción: el metro cuadrado en dólares ya roza el récord
17 de Abril de 2026 | 03:11
Edición impresa

El costo de la construcción en la región registró un aumento del 1,81% en marzo y el valor del metro cuadrado en dólares se acerca a su máximo histórico, situándose en 1.493,50, según el informe mensual de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco).

El precio de construcción por metro cuadrado alcanzó los 2.064.767,26 pesos. Esta cifra refleja una variación mensual del 1,81%, consolidando un incremento acumulado del 3,51% en lo que va del año. En tanto, la suba interanual fue del 21,97 por ciento, según la asociación de constructores.

Nicolás Marín, presidente de Apymeco, sostuvo que “estos valores van muy por debajo del IPC (Índice de Precios al Consumidor), porque, por un lado, muchos materiales están volviendo a sus precios históricos (después de haber aumentado por encima del promedio en años anteriores) y, principalmente, porque la debilidad de la demanda hace imposible que proveedores de materiales de construcción trasladen a precios sus aumentos de costos.

Uno de los datos más significativos del informe es el comportamiento del costo medido en moneda extranjera. El precio del metro cuadrado en dólares registró un ascenso del 4,2%, pasando de 1.433,24 a 1.493,50. Con este valor, el sector se encuentra a tan solo 54,23 dólares de su máximo valor histórico, registrado en abril de 2017.

Un dato que preocupa a los inversionistas es que hoy cuesta vender en ese nivel en la gama media. También en el de los usados, que pueden rondar entre 1.100 y 1.300 dólares.

La brecha entre la evolución en pesos y en dólares es notable: desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026, el aumento en dólares fue del 17,23%, mientras que en pesos el incremento para el mismo periodo fue sensiblemente menor, ubicándose en un 10,69%.

LE PUEDE INTERESAR

Cómo afecta a los hospitales públicos de La Plata la reducción de servicios de los anestesistas

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Batalla campal en la Técnica N° 8 de Tolosa

Marín sostuvo que a diferencia del máximo alcanzado en abril del 2017, lo particular de este momento es que se alcanza con un mercado inmobiliario deprimido, con precios que todavía no reflejan el aumento de los costos. El cuadro deja la explicación en manos del mercado cambiario, con un dólar “pisado”.

Este hecho, abre posibles oportunidades de compra, pero vuelve muy poco rentable la actividad y el desarrollo de nuevos emprendimientos. “Por esta razón, la actividad se encuentra en un momento crítico, doblemente afectada por la debilidad de la demanda de inmuebles y por la virtual parálisis de la obra pública”, dijo el constructor.

El análisis por rubros muestra que los materiales lideraron las subas mensuales con un 1,65%, seguidos de cerca por la mano de obra, que aumentó un 1,53% tras la aplicación de un nuevo acuerdo salarial.

Entre los insumos, los mayores aumentos estuvieron en los ladrillos huecos, con un 16,03%. Siguen el cemento y la arena, ambos con el 6%.

En relación a las bajas registradas, algunos materiales mostraron retrocesos, destacándose los materiales para instalaciones de agua con una caída del 15,01%, seguidos por mallas y alambres (-4%) e hierro redondo (-1,03%).

A pesar de todo, el sector muestra señales de dinamismo. El despacho de cemento experimentó una fuerte recuperación del 18,4% respecto al mes anterior. En la comparación interanual, el crecimiento fue del 11,0%, lo que sugiere un sostenimiento de la demanda en las obras.

El Índice se elabora tomando como referencia un edificio de viviendas multifamiliar de 10 niveles (PB y 9 pisos) ubicado en La Plata, con una superficie de 1.948,02 m² construibles. El valor publicado no incluye impuestos (IVA), incidencia del terreno, costos de la figura jurídica ni el beneficio del desarrollo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

VIDEO.- Así funciona el “club de la pelea” del Albert Thomas de La Plata: primero golpes, luego el abrazo

Un proyecto a largo plazo, el objetivo de la búsqueda del nuevo DT de Gimnasia

¿Estudiantes va con todo ante Instituto? Cacique Medina no quiere tocar tanto el equipo

Máxima tensión en el colegio donde un alumno llevó dos armas

Arrancó otra huelga en la UNLP por el conflicto salarial: cómo afecta a facultades y colegios

Amenazas de tiroteo en escuelas: ya hay unas 50 denuncias de La Plata y la Región

El sustituto de Nacho y el posible once de Pereyra

Cómo es la mansión de Balcedo que será rematada en Uruguay
Últimas noticias de La Ciudad

Colegio Emanuel de Olmos: aseguran que "no hay riesgo concreto" tras la denuncia por mensajes intimidatorios

Peajes sin barreras: instalarán sistema “free flow” en la Autopista La Plata y las rutas hacia la Costa

Amenazas de tiroteo en escuelas: ya hay unas 50 denuncias de La Plata y la Región

Un gremio docente advierte por los “retos virales” y pide reforzar la prevención en las escuelas
Información General
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Detuvieron a un hombre por atacar brutalmente a un perro en Palermo
Los números de la suerte del viernes 17 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Paredes y Montiel palpitaron el Superclásico: “Es un partido que todos quieren jugar”
La Plata tendrá representación en el Provincial de bochas para veteranos en San Nicolás
¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami
Un proyecto a largo plazo, el objetivo de la búsqueda del nuevo DT de Gimnasia
El sustituto de Nacho y el posible once de Pereyra
Espectáculos
¿Qué le pasa a La Chiqui? La salud de Mirtha no estará en su programa y crece la preocupación
“La Plata, corazón del Conurbano”: una frase de Federico Bal desató la polémica
La faceta desconocida de Ezequiel Piovi en la cumbia con La Champions Liga que volvió a viralizarse
El reencuentro más esperado, Nico Luaces y Daniela Iker: "Él me tiró el centro y yo cabeceé"
Después de más de 13 años, se habrían separado Adabel Guerrero y Martín Lamela: "Tuvo un traspié con un hombre"
Policiales
Báez Sosa: desestimaron el pedido de domiciliaria a Lucas Pertossi, preso en La Plata y estudiante en la UNLP
Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal
"Los espero mañana": el posteo de un alumno de La Plata que terminó allanado por amenazas virales
Allanan la casa de dos estudiantes por las amenazas en un colegio de La Plata: incautan armas y municiones
Mataron a cuchillazos a un hombre en City Bell: ambos atacantes son menores, uno no punible

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla