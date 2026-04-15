Operativo de bacheo sobre la avenida Martín Rodríguez en Quilmes Oeste

En una nueva jornada de intervenciones viales en el distrito, el Municipio de Quilmes llevó adelante un importante operativo de bacheo sobre la avenida Martín Rodríguez, en el tramo comprendido entre las calles República del Líbano y San Juan, en Quilmes Oeste. La obra, que se enmarca dentro del plan integral de mejoras impulsado por la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, contó con la supervisión de la jefa comunal interina, Eva Mieri, quien constató el avance de los trabajos financiados íntegramente con recursos municipales.

La intervención técnica consistió en la ejecución de 70 metros cuadrados de bacheo utilizando hormigón de alta resistencia tipo H30. El proceso requirió tareas previas de desmonte, el levantamiento completo de la capa de rodamiento dañada y la posterior preparación del suelo para garantizar la durabilidad del nuevo pavimento. Debido a las características técnicas del material utilizado, desde la Secretaría de Servicios Públicos se informó que la calzada permanecerá cerrada al tránsito vehicular por un lapso de diez días, tiempo necesario para el correcto fraguado y consolidación del hormigón.

Esta obra responde directamente a una demanda histórica de la comunidad que fue canalizada a través del Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV). Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, explicó que el cronograma de tareas se planifica de manera estratégica en todo el territorio quilmeño, priorizando las zonas de acuerdo a la recepción de los reclamos vecinales. Por su parte, Eva Mieri resaltó el despliegue de las cuadrillas municipales, las cuales tienen como objetivo primordial optimizar tanto la circulación vial como las condiciones de higiene en los distintos barrios del distrito.

El operativo en Quilmes Oeste demandó una logística que incluyó a 20 trabajadores municipales, camiones hormigoneros y maquinaria pesada especializada para el movimiento de suelo. Asimismo, la jornada no se limitó exclusivamente al asfalto, ya que se realizó un mantenimiento integral en el barrio La Colonia que abarcó tareas de desmalezado, barrido y revisión del alumbrado público. Estas acciones complementarias se integran al programa Quilmes Limpio, que busca el saneamiento y cuidado de los espacios públicos en el sector oeste de la ciudad. Finalmente, las autoridades locales recordaron a la población que el canal oficial para solicitar mejoras o el retiro de residuos es el Sistema Único de Atención al Vecino, disponible a través de la línea gratuita 0800-999-5656, en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas.