Operativo de bacheo sobre la avenida Martín Rodríguez en Quilmes Oeste

VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio
VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio
La inflación y una mala noticia para una meta de la gestión Milei
Guillermo Francos habló de la situación de Adorni: “Falló en las explicaciones"
Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Sigue la campaña solidaria por el nene de La Plata que quedó cuadripléjico tras un grave accidente
El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Gran Hermano: quién es Fabio Agostini, el participante de intercambio que ingresó desde la Casa de los Famosos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Grieta en la Anexa por los paros: los que van a la Justicia vs los que apoyan a los docentes
Reunión y solo promesas: los micros de La Plata siguen con baja frecuencia y crece la bronca de los pasajeros
"Mañana tiroteo": la preocupante pintada que apareció en un colegio de Quilmes
La Provincia giró más de 13 mil millones de pesos a los municipios: La Plata recibió uno de los montos más altos
En Los Hornos, actividades físicas y deportes: gratis para todas las edades
Más reclamos por congelamiento y deudas de honorarios médicos
Quiénes son “los novios de Felipe”: las fuertes revelaciones del libro que agita a España
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 15 de abril 2026
Los números de la suerte del miércoles 15 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Investigan un parto domiciliario en La Plata que terminó en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En una nueva jornada de intervenciones viales en el distrito, el Municipio de Quilmes llevó adelante un importante operativo de bacheo sobre la avenida Martín Rodríguez, en el tramo comprendido entre las calles República del Líbano y San Juan, en Quilmes Oeste. La obra, que se enmarca dentro del plan integral de mejoras impulsado por la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, contó con la supervisión de la jefa comunal interina, Eva Mieri, quien constató el avance de los trabajos financiados íntegramente con recursos municipales.
La intervención técnica consistió en la ejecución de 70 metros cuadrados de bacheo utilizando hormigón de alta resistencia tipo H30. El proceso requirió tareas previas de desmonte, el levantamiento completo de la capa de rodamiento dañada y la posterior preparación del suelo para garantizar la durabilidad del nuevo pavimento. Debido a las características técnicas del material utilizado, desde la Secretaría de Servicios Públicos se informó que la calzada permanecerá cerrada al tránsito vehicular por un lapso de diez días, tiempo necesario para el correcto fraguado y consolidación del hormigón.
Esta obra responde directamente a una demanda histórica de la comunidad que fue canalizada a través del Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV). Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, explicó que el cronograma de tareas se planifica de manera estratégica en todo el territorio quilmeño, priorizando las zonas de acuerdo a la recepción de los reclamos vecinales. Por su parte, Eva Mieri resaltó el despliegue de las cuadrillas municipales, las cuales tienen como objetivo primordial optimizar tanto la circulación vial como las condiciones de higiene en los distintos barrios del distrito.
El operativo en Quilmes Oeste demandó una logística que incluyó a 20 trabajadores municipales, camiones hormigoneros y maquinaria pesada especializada para el movimiento de suelo. Asimismo, la jornada no se limitó exclusivamente al asfalto, ya que se realizó un mantenimiento integral en el barrio La Colonia que abarcó tareas de desmalezado, barrido y revisión del alumbrado público. Estas acciones complementarias se integran al programa Quilmes Limpio, que busca el saneamiento y cuidado de los espacios públicos en el sector oeste de la ciudad. Finalmente, las autoridades locales recordaron a la población que el canal oficial para solicitar mejoras o el retiro de residuos es el Sistema Único de Atención al Vecino, disponible a través de la línea gratuita 0800-999-5656, en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí