Gallardo y su romance con una modelo Miss Universo: uruguaya y con 22 años menos que él

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Marcelo Gallardo (50) volvió a instalarse en el centro de la escena, esta vez lejos del fútbol, tras la aparición de versiones que lo vinculan sentimentalmente con una modelo uruguaya vinculada al universo de los certámenes de belleza.
Según trascendió, el ex entrenador de River protagonizó un romance de bajo perfil con la modelo Eliana Díaz, a quien conoció durante el último verano en Punta del Este. El vínculo, que se mantuvo alejado de la exposición mediática, comenzó de manera casual y fue creciendo con encuentros frecuentes en la costa uruguaya.
Testigos aseguran que ambos compartieron momentos de cercanía en el exclusivo complejo Solanas, donde fueron vistos en reiteradas ocasiones durante la temporada. Siempre según las versiones difundidas, se trató de una relación intensa pero discreta, sostenida en la intimidad y lejos de los flashes.
El dato que más llamó la atención es la diferencia de edad entre ambos, cercana a los 20 años, lo que alimentó aún más el interés mediático alrededor de la historia. Díaz, de 28 años, cuenta con trayectoria en el mundo de la moda y ganó notoriedad tras su participación en el certamen Miss Uruguay, previo a proyectarse internacionalmente.
Uno de los episodios que trascendió y que reflejaría la dinámica del vínculo ocurrió en un amistoso entre River y Peñarol en Maldonado. Allí, la modelo asistió con los colores del equipo uruguayo, pese a la cercanía con el DT argentino, un gesto que no pasó desapercibido.
Sin embargo, la historia no habría prosperado. De acuerdo a fuentes cercanas, el romance llegó a su fin en las últimas semanas, de manera cordial y sin conflictos, cerrando así un capítulo breve pero resonante en la vida personal del “Muñeco”.
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