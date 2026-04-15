Apareció una pintada en un colegio: "Mañana tiroteo"

La comunidad educativa del partido de Quilmes se encuentra en un profundo estado de alerta debido a una serie de amenazas de ataques y episodios de violencia que han sacudido a distintos establecimientos educativos del distrito en las últimas horas. La mayor preocupación se desató a partir de una inquietante advertencia realizada por alumnos en una de las instituciones, donde se detectaron pintadas en las paredes con la frase "mañana tiroteo", lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y generó temor generalizado entre directivos, docentes y padres.

Si bien circulan versiones que vinculan estas conductas con desafíos virales de la plataforma TikTok, las familias quilmeñas han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que estas advertencias trasciendan la categoría de una broma de mal gusto. Una madre de uno de los colegios afectados sintetizó el sentimiento colectivo al señalar que, aunque se sospeche de un reto digital, los padres no pueden permanecer indiferentes ante el miedo que genera la sola mención de un hecho de sangre en el ámbito escolar. Este fenómeno se enmarca en una problemática creciente donde la falta de filtros y censura en las redes sociales expone a los menores a contenidos que incitan a la violencia física o a la realización de amenazas graves dentro de las aulas.

En el marco de la investigación de estos episodios, han trascendido audios en los que se advierte sobre la situación particular de uno de los alumnos implicados en las amenazas. Según estos testimonios, el joven habría manifestado previamente conductas preocupantes, incluyendo dibujos y expresiones de alto contenido violento durante las horas de clase, lo que indicaría una necesidad de asistencia profesional urgente. Como respuesta directa a este escenario de inseguridad, las autoridades del nivel secundario de las escuelas afectadas han tomado la decisión de profundizar los controles de seguridad en los accesos a los edificios, incluyendo la revisión de mochilas de los estudiantes para prevenir el ingreso de cualquier elemento peligroso y garantizar la integridad física de toda la comunidad.

La gravedad de la situación en Quilmes no es un hecho aislado, sino que se suma a un antecedente inmediato ocurrido recientemente en otra escuela del distrito, donde un alumno asistió a clases portando un arma blanca. Este cúmulo de sucesos ha generado un clima de vulnerabilidad extrema, potenciado por la conmoción nacional que produjo el asesinato de un adolescente en Santa Fe a manos de un compañero de 15 años que ingresó armado a su institución y efectuó un tiroteo. La repetición de estas señales de alarma en el territorio quilmeño mantiene en vilo a las autoridades educativas locales, quienes intentan contener una escalada de violencia que afecta el normal desarrollo de las jornadas escolares.