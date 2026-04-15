Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

Quilmes

Apareció una pintada en un colegio: "Mañana tiroteo"

Apareció una pintada en un colegio: "Mañana tiroteo"
15 de Abril de 2026 | 08:49

Escuchar esta nota

La comunidad educativa del partido de Quilmes se encuentra en un profundo estado de alerta debido a una serie de amenazas de ataques y episodios de violencia que han sacudido a distintos establecimientos educativos del distrito en las últimas horas. La mayor preocupación se desató a partir de una inquietante advertencia realizada por alumnos en una de las instituciones, donde se detectaron pintadas en las paredes con la frase "mañana tiroteo", lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y generó temor generalizado entre directivos, docentes y padres.

Si bien circulan versiones que vinculan estas conductas con desafíos virales de la plataforma TikTok, las familias quilmeñas han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que estas advertencias trasciendan la categoría de una broma de mal gusto. Una madre de uno de los colegios afectados sintetizó el sentimiento colectivo al señalar que, aunque se sospeche de un reto digital, los padres no pueden permanecer indiferentes ante el miedo que genera la sola mención de un hecho de sangre en el ámbito escolar. Este fenómeno se enmarca en una problemática creciente donde la falta de filtros y censura en las redes sociales expone a los menores a contenidos que incitan a la violencia física o a la realización de amenazas graves dentro de las aulas.

En el marco de la investigación de estos episodios, han trascendido audios en los que se advierte sobre la situación particular de uno de los alumnos implicados en las amenazas. Según estos testimonios, el joven habría manifestado previamente conductas preocupantes, incluyendo dibujos y expresiones de alto contenido violento durante las horas de clase, lo que indicaría una necesidad de asistencia profesional urgente. Como respuesta directa a este escenario de inseguridad, las autoridades del nivel secundario de las escuelas afectadas han tomado la decisión de profundizar los controles de seguridad en los accesos a los edificios, incluyendo la revisión de mochilas de los estudiantes para prevenir el ingreso de cualquier elemento peligroso y garantizar la integridad física de toda la comunidad.

La gravedad de la situación en Quilmes no es un hecho aislado, sino que se suma a un antecedente inmediato ocurrido recientemente en otra escuela del distrito, donde un alumno asistió a clases portando un arma blanca. Este cúmulo de sucesos ha generado un clima de vulnerabilidad extrema, potenciado por la conmoción nacional que produjo el asesinato de un adolescente en Santa Fe a manos de un compañero de 15 años que ingresó armado a su institución y efectuó un tiroteo. La repetición de estas señales de alarma en el territorio quilmeño mantiene en vilo a las autoridades educativas locales, quienes intentan contener una escalada de violencia que afecta el normal desarrollo de las jornadas escolares.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores

VIDEO. "Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado

El Pata Pereyra estará al frente del banco de suplentes de Gimnasia frente a Estudiantes de Río Cuarto

A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...

Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
+ Leidas

Desestiman denuncia penal por el hotel de 51 y 9

VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio

Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Estudiantes y un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores

Gimnasia busca llegar a un acuerdo con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata

Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
Últimas noticias de Quilmes

Capacitación Interdisciplinaria orientada a la prevención de delitos digitales

Incendio en el barrio COVINDAR en Ezpeleta

Operativo de bacheo sobre la avenida Martín Rodríguez en Quilmes Oeste

Chaparrones todo el día en Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla