Una mala noticia para una meta de la gestión Milei

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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
La inflación de marzo volvió a subir y lleva diez meses en ascenso. El IPC anunciado ayer fue del de 3,4% en ese mes. Se trata de la más alta en lo que va de 2026 y suena lejano respecto al 1,5% de mayo del año pasado, que había sido el número más bajo en muchísimos años. Así, el primer trimestre acumula 9,4%, casi toda la inflación que el gobierno calculó para todo este año, citada en el proyecto de Presupuesto (10,1% dice esa Ley).
Es, obvio, una mala noticia para la Casa Rosada porque el dato impacta sobre el que tal vez sea el mayor logro de la gestión de Javier Milei en términos de percepción social: la contención de la suba de precios, aún cuando para los estándares internacionales sigue siendo insuficiente, remite a promesa cumplida de campaña.
“El dato es malo”, posteó ayer el Presidente, sincero. Agregó: “El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.
Es el discurso oficial. El Gobierno sabía que se venía el número que empieza con 3, pero lo sitúa como el pico a partir del cual todo irá para abajo. Se entiende: la dirección descendente de la inflación en economía es una de las pocas buenas noticias para dar.
El lunes, desde Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, avisó que el IPC daría arriba del 3% pero prometió que “se vienen tiempos mejores” y que luego del dato de marzo, influenciado por la guerra en Medio Oriente que hizo subir el precio de los combustibles y derivados, se acentuará un camino de crecimiento para la Argentina y los precios irán bajando. Sonó muy optimista el ministro. Animo que por ahora no se nota en la calle, según registran la mayoría de las encuestas conocidas.
El 3,4% en el tercer mes del año también parece alejar la promesa del Presidente de que en agosto próximo la inflación comenzará con 0. Suena casi a milagro un descenso tan rápido en apenas cinco meses. Milei ya no machaca todo el tiempo con esa promesa. Caputo menos. Tal vez se hayan dado un baño de realidad y hayan optado por la mesura.
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El dato es malo, como dijo Milei. Pero el gobierno se escuda en algo inobjetable desde lo numérico: la comparación con “lo que había”. El recuerdo de la gestión económica del gobierno anterior, el último kirchnerista, arroja fotos de una inflación mensual de más del 20% y de más de 200% en términos anuales. Es probable que el oficialismo use eso desde hoy como argumento defensivo cuando voces opositoras intenten objetar la suba consecutiva de los últimos meses.
Pero también es verdad que es un argumento finito. Porque, paradoja, la inflación ha dejado de ser la gran preocupación de la ciudadanía como sí lo era durante la gestión anterior, la de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ahora los ítems angustiantes son que la plata no alcanza para llegar a fin de mes y el miedo a perder el trabajo, según los estudios de opinión pública.
Abordar con soluciones esos dos ítems asoman como el gran desafío de Milei de cara a la elección presidencial de 2027 que, contrariamente a lo que parece creer el gobierno, está ahí nomás. Lo que debe resolver la Rosada es cómo abordar la receta para eso sin generar una espiral inflacionario. Si, como dijo Caputo, vamos hacia una senda de crecimiento y por consiguiente de reactivación de la micro-economía, será más fácil. Si el ajuste, eficaz para bajar el gasto y lograr equilibrio fiscal, se perpetúa sin crecimiento real sobre todo en los sectores productivos y comerciales, será difícil mejorar la percepción social antes mencionada.
Milei ha pedido paciencia a la ciudadanía. Podría decirse que las declaraciones optimistas de Caputo respecto a lo que viene y las del propio Presidente, han activado una suerte de cuenta regresiva que será clave para la posibilidad de la reelección.
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