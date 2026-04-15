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Quilmes

Incendio en el barrio COVINDAR en Ezpeleta

Incendio en el barrio COVINDAR en Ezpeleta
15 de Abril de 2026 | 08:59

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En una tarde marcada por la urgencia en el partido de Quilmes, un voraz incendio consumió gran parte de un departamento en la localidad de Ezpeleta, generando un despliegue de emergencia que involucró a diversas fuerzas vivas de la ciudad para asistir a los damnificados y evitar una tragedia mayor. El siniestro tuvo lugar este martes 14 de abril en un complejo habitacional situado sobre la calle Alonso, en el tramo comprendido entre Florida y República de Cuba, punto hacia el cual convergieron rápidamente dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía bonaerense tras recibir una alerta por la presencia de llamas en una vivienda de la zona.

La emergencia se desató en una unidad funcional ubicada en el primer piso del edificio. Ante la magnitud del foco ígneo, los Bomberos de Quilmes iniciaron maniobras de ataque directo sobre el fuego con el objetivo prioritario de contener el avance de la combustión, evitando así que las lenguas de fuego alcanzaran el segundo nivel y afectaran a otros departamentos vecinos. Los trabajos de los servidores públicos se extendieron durante varios minutos hasta lograr el aseguramiento total de la estructura afectada.

En el marco del operativo sanitario coordinado por el municipio, una mujer que se encontraba en el sitio del siniestro debió recibir asistencia médica por parte de los profesionales del SAME. Si bien se confirmó la intervención del equipo de salud en el lugar, las autoridades no han brindado hasta el momento precisiones adicionales respecto a la gravedad del cuadro clínico de la paciente o si fue necesario su traslado a un centro de salud regional.

Una vez que las llamas fueron sofocadas y se completaron las tareas de enfriamiento, el personal de bomberos realizó una inspección técnica de los daños y proporcionó una serie de indicaciones preventivas a los habitantes del edificio. Debido a la severidad de las pérdidas materiales y el compromiso estructural derivado de las altas temperaturas, el departamento fue declarado oficialmente inhabitable por los especialistas. En consecuencia, se procedió a realizar un vallado de seguridad en el ingreso a la vivienda para resguardar la integridad física de los vecinos y evitar posibles derrumbes o accidentes.

Frente a la crítica situación habitacional del grupo familiar afectado, se informó que sus datos fueron derivados de manera inmediata a la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, organismo que tendrá a su cargo la evaluación de los daños y la coordinación de la asistencia integral necesaria para los damnificados. Por último, fuentes oficiales indicaron que las causas que originaron el inicio del fuego aún no han sido establecidas, por lo que se mantienen bajo investigación pericial para determinar fehacientemente cómo se produjo el hecho en el primer piso del inmueble de Ezpeleta.

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