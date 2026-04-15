Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

El Mundo

Declaran las dos jubiladas que le prestaron a Adorni 200 mil dólares para comprar un departamento

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64 años

Declaran las dos jubiladas que le prestaron a Adorni 200 mil dólares para comprar un departamento
15 de Abril de 2026 | 11:23

Escuchar esta nota

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete Manuel Adorni el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar hoy en los Tribunales de Comodoro Py.

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Viegas fue la primera en llegar a Tribunales minutos después de las 8hs., mientras que se espera que Sbabo declare luego. Las mujeres le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

Esta semana declararon Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y su hija Victoria María José Cancio, contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 dólares y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

LE PUEDE INTERESAR

Ante el bloqueo de EEUU, Irán amenaza con obstruir el comercio en zonas clave

LE PUEDE INTERESAR

¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Guillermo Francos habló de la situación de Adorni: “Falló en las explicaciones"

Investigan a la esposa de Adorni por contratos con el Gobierno
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores

VIDEO. "Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado

El Pata Pereyra estará al frente del banco de suplentes de Gimnasia frente a Estudiantes de Río Cuarto

A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...

Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
+ Leidas

VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio

Desestiman denuncia penal por el hotel de 51 y 9

Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para

Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia busca llegar a un acuerdo con Julio Vaccari: qué falta para que firme

VIDEO. Estudiantes y un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores

Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Últimas noticias de El Mundo

Ante el bloqueo de EEUU, Irán amenaza con obstruir el comercio en zonas clave

¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa

El pontífice respondió sin miedo ante las agresiones

El diálogo entre EE UU e Irán, en suspenso
Información General
Comunicado de SanCor Salud
El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
Derrame de Magdalena Shell apeló el rechazo judicial al acuerdo con el municipio
Cáncer de colon: los nacidos en los 90 tienen un riesgo cinco veces mayor
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Policiales
Choque entre un micro de la línea 275 y un delivery en La Plata: dos jóvenes fueron hospitalizados
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
“Diego fue asesinado”: reproches y tensión en el comienzo del juicio
La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Deportes
Gallardo y su romance con una modelo Miss Universo: uruguaya y con 22 años menos que él
“Algo hay que hacer o el fútbol morirá”: tiempo neto, tarjetas temporales, más goles, la idea que llega desde Italia
Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
VIDEO. Estudiantes y un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores
VIDEO. Misión cumplida para la meta de clasificar pronto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla