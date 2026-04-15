Declaran las dos jubiladas que le prestaron a Adorni 200 mil dólares para comprar un departamento

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Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64 años
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Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete Manuel Adorni el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar hoy en los Tribunales de Comodoro Py.
Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.
Viegas fue la primera en llegar a Tribunales minutos después de las 8hs., mientras que se espera que Sbabo declare luego. Las mujeres le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.
Esta semana declararon Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y su hija Victoria María José Cancio, contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.
Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 dólares y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.
Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.
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