Pronóstico del tiempo | La Plata, bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para

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Miércoles pasado por agua es el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias. A la madrugada comenzó una leve llovizna y ya a las 6 se largó con todo. Se trató de una fuerte lluvia de corta duración, pero que llegó a anegar algunas calles platenses, según el reporte de los vecinos.
El organismo anticipa que hay 100% de chances de precipitaciones durante toda la jornada, que serán más intensas por la mañana y la noche. Además se esperan ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora sobre el final del día, mientras que la temperatura mínima se ubicará en los 19 grados y la máxima en los 22 grados.
Cabe destacar que el SMN activó el alerta amarillo, el cual supone que "el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente". Ya poco antes de las 7 se informó un alerta temprana de fuertes lluvias durante las siguientes dos horas para nuestra región.
En ese sentido se indicaron distintas medidas de protección:
1- No saques la basura.
2- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
3- Retirá los objetos que impidan que el agua escurra.
4- Desconectá los electrodomésticos y corta el suministro eléctrico si ingresa agua.
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Las lluvias seguirán mañana durante todo el jueves y recién se espera el cese de las precipitaciones por la noche. El viernes, en tanto, ya no hay probabilidades de lluvias, pero el cielo estará mayormente nublado.
De cara al finde hay buenas noticas para el sábado, que se espera cielo algo nublado y una máxima que llegaría a los 24 grados, pero el domingo vuelven los chaparrones: se adelantan lluvias durante toda la jornada.
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