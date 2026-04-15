El cine vuelve a Villa Elisa de la mano de sus vecinos

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Un grupo de vecinos de Villa Elisa impulsan la segunda edición del Festival Internacional de Cine, una iniciativa nacida desde la comunidad que busca acercar producciones nacionales e internacionales con eje en historias de la vida cotidiana como su propia localidad.
La propuesta se realizará del 23 al 26 de abril en la Casa de Cultura (Arana Nº 236 entre 5 y 6) y contará con películas nacionales e internacionales, cine ambiental y actividades para chicos.
“A la convocatoria se presentaron 1.230 largometrajes y cortometrajes, de los cuales se proyectarán 54 en total”, señaló a este diario María del Carmen Cirigliano, integrante del equipo organizador.
El festival comenzará el jueves 23 a las 19 con la función de apertura, donde se proyectará “La noche sin mí”, dando inicio a una grilla que combina largometrajes y cortometrajes de diversos países.
El viernes 24, desde las 15, habrá cine nacional e internacional con títulos como “El sueño de Emma” y la brasileña “Maré viva maré mora”, además de cortos y un cierre con “Lunáticos” y “Suçuarana”.
El sábado 25, la programación incluirá películas como “Empower Ink”, “Unidas por Bissau” y propuestas ambientales, junto a producciones nacionales y actividades para chicos.
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El domingo 26 combinará cine ambiental, cortos y estrenos como “Los abrazos”. El cierre será con “Hijo mayor” y “Vlasta, el recuerdo no es eterno”.
El cronograma completo puede consultarse en Instagram (@festivaldecine.villaelisa ), donde además se encuentra el formulario de inscripción para quienes deseen participar.
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