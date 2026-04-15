En el sector autopartista aumentó el déficit frente al ingreso masivo productos chinos

La industria manufacturera argentina enfrenta una situación crítica debido a la pérdida de competitividad, caída en la producción local y una ola de productos provenientes de Asia que está reconfigurando el mercado doméstico. Según el último reporte anual de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el 2025 cerró con cifras que encienden las alarmas en el sector automotriz.

El dato más llamativo del informe es la ruptura de la correlación histórica entre producción e importación. Mientras que la fabricación nacional de vehículos retrocedió un 4,9%, las importaciones de autopartes escalaron un 11,6%, alcanzando los 10.319 millones de dólares.

Si bien Brasil se mantiene como el principal socio comercial, la mirada está puesta en China. Las importaciones provenientes del gigante asiático registraron un salto sin precedentes del 80,9% en apenas un año, sumando 1.464 millones de dólares.

Esta avanzada se siente con especial fuerza en el mercado de repuestos, donde los fabricantes locales denuncian políticas de precios "muy agresivas" que la industria nacional no puede absorber. Los rubros más afectados por la competencia china son: neumáticos, transmisiones, componentes de motor y equipos de aire acondicionado.

El saldo negativo de la balanza comercial de autopartes alcanzó los 9.043 millones de dólares en 2025, un deterioro mayor respecto a 2024. La magnitud de esta cifra es tal que equivale a 1,3 veces el superávit total de Argentina.

"Alcanzar el equilibrio en el sector de autopartes permitiría casi duplicar el superávit global del país", destaca el informe de AFAC, subrayando la pesada carga que representa la dependencia de insumos externos para la economía nacional.

El comercio con Brasil sigue siendo el eje central, concentrando el 66,6% de las exportaciones argentinas. Sin embargo, el saldo también es deficitario para nuestro país por un total de 2.381 millones de dólares.

A pesar de este escenario, el informe rescató un dato positivo: las exportaciones totales de piezas crecieron un 1,2%, llegando a 135 destinos. El rubro de transmisiones lidera las ventas externas con un 35% del valor total, demostrando que aún existen sectores de alta competitividad global.

Para la AFAC, la industria local está perdiendo terreno tanto en los nuevos proyectos industriales como en el mercado de repuestos. La entrada de piezas para nuevos modelos con bajo nivel de integración local y la falta de competitividad para exportar al mismo ritmo que se importa han profundizado una dependencia estructural que el sector busca revertir. Por eso el foco de las cámaras empresariales está puesto en fortalecer el bloque regional con Brasil para frenar el avance asiático y generar políticas que permitan a los fabricantes argentinos volver a ser protagonistas de su propio mercado.