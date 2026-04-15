Desestiman denuncia penal por el hotel de 51 y 9

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires informó que la justicia resolvió desestimar la denuncia penal vinculada a la construcción del hotel Grand Brizo de 51 y 9. Según se pudo saber, la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata resolvió archivar las actuaciones, iniciadas por la médica Zulma Fernández junto a otros profesionales.

La Caja tomó conocimiento de la denuncia en marzo pasado, a través de publicaciones periodísticas, tras lo cual el presidente, Héctor Sainz, resolvió presentarse espontáneamente ante la Justicia. En la presentación judicial, la Caja de Médicos presentó la totalidad de los informes elaborados por las empresas auditoras intervinientes en la obra (más de 1.000 fojas y más de 100 informes), en los que se detalla el avance y estado de ejecución del proyecto en todas sus etapas.

Por su parte, desde la representación legal de los denunciantes indicaron que fueron notificados de la medida judicial, pidieron el “desarchivo” de la causa y esperan la evolución de la causa en el fuero contencioso administrativo.

RESOLUCIÓN

De acuerdo con lo resuelto por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial La Plata, con fecha 7 de abril de 2026, la prueba aportada permitió descartar los hechos denunciados, disponiéndose en consecuencia la desestimación de la denuncia (IPP N° PP-06-00-010919-26/00) y el archivo de las actuaciones, informaron en la Caja de Médicos provincial.

Desde la institución previsional destacaron la importancia de “haber colaborado activamente con la Justicia, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la adecuada administración de los recursos.”