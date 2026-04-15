“Algo hay que hacer o el fútbol morirá”: tiempo neto, tarjetas temporales, más goles, la idea que llega desde Italia

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El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar una dura advertencia sobre el futuro del fútbol y proponer una serie de cambios radicales que generaron polémica en el ambiente.
“Algo hay que hacer o el fútbol morirá”, afirmó el dirigente en una entrevista, donde planteó que el deporte corre el riesgo de perder atractivo, especialmente entre las nuevas generaciones, a las que considera menos pacientes frente a partidos largos y con muchas interrupciones.
En ese contexto, el empresario italiano apuntó directamente contra la duración de los encuentros. Su idea más llamativa es reducir los partidos a dos tiempos de 25 minutos con tiempo neto de juego, eliminando las demoras y el tiempo añadido, bajo el argumento de que hoy el tiempo efectivo ronda apenas los 50 minutos.
También cuestionó el entretiempo tradicional de 15 minutos, al considerar que provoca que los espectadores más jóvenes pierdan interés y abandonen la transmisión. “No tienen paciencia para ver un partido muy lento por televisión”, sostuvo al justificar la necesidad de un formato más dinámico.
Otro de los puntos que generó mayor controversia fue su propuesta de eliminar las tarjetas amarillas y rojas. En su lugar, sugirió implementar expulsiones temporales, con sanciones de cinco minutos para faltas menores y de 20 para infracciones graves, en una lógica similar a otros deportes.
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De Laurentiis también puso el foco en el reglamento del fuera de juego. Consideró que la actual interpretación, especialmente con el VAR, atenta contra el espectáculo al anular goles por diferencias mínimas, y remarcó que es necesario modificar la norma para favorecer un mayor número de tantos.
Además, fue más allá y cuestionó la estructura del fútbol actual. Propuso reducir la cantidad de equipos en las ligas y hasta reflotó la idea de una especie de Superliga europea que reúna a los clubes más importantes, con el objetivo de mejorar el “producto” y sostener el interés global.
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