Gran Hermano 2026: quién es Fabio Agostini, el participante de intercambio que ingresó desde la Casa de los Famosos

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Fabio Agostini, el participante de intercambio proveniente de la Casa de los famosos en México, ingresó a Gran Hermano en lugar de Solange Abraham, con quien intercambió lugares durante una semana por decisión de la producción.
El participante es descendiente de padre mendocino y en cuanto estuvo al tanto de la noticia, el español soltó un grito: "¡De vuelta a Argentina!".
La emisión fue reproducida en simultáneo con la señal estadounidense de Telemundo y, ante la expectante mirada de los jugadores, especialmente de las “hermanitas”, se reprodujo la presentación del modelo que no dejó de presumir cada uno de sus músculos.
Entre aplausos y ovaciones, el influencer atravesó el pasillo y mencionó: “Qué bonita casa”, mientras que Pincoya fue la primera en darle un cálido abrazo antes de que el modelo terminara de cruzar el patio
“Me presento soy Fabio Agostini, vengo de España, Islas Canarias, vengo en son de paz, a reirme con ustedes y conocerlos. No sé porqué me habrán elegido entre tantos locos”, relató antes de bromear con sus nuevos compañeros de vivienda por los próximos días.
Fabio se mostró sorprendido por el tamaño de las instalaciones que consideró “de lujo”, sostuvo que la otra casa “es bien chiquita, además de que sólo quedan 15 personas” e hizo el recorrido de la mano de Daniela y Pincoya.
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El modelo se definió a sí mismo como una persona “sincera, terca y extremadamente competitiva”, al tiempo en que se consideró como "coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres".
A lo largo de su carrera, Agostini tuvo varios romances con figuras del espectáculo latinoamericano, como: Mayra Goñi, una actriz y cantante de Perú; Ambar Montenegro, modelo de Ecuador; Alexandra “La Chama” Méndez, modelo de Venezuela; e Ingrid Hansen Vik, modelo de Ecuador.
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