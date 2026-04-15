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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 15 de abril 2026

Supermercados, farmacias y hasta transporte público, la billetera digital del Banco Provincia renueva beneficios clave este miércoles. Qué descuentos hay, cuáles son los topes y cómo aprovecharlos al máximo.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 15 de abril 2026
15 de Abril de 2026 | 07:30

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Este miércoles 15 de abril de 2026, la billetera digital del Banco Provincia activa una batería de beneficios en supermercados, farmacias y transporte.

Con promociones que alcanzan hasta el 100% de reintegro en algunos rubros, la iniciativa busca sostener el poder de compra en medio de la inflación y se transforma en un alivio concreto para miles de familias.

Supermercados: descuentos y reintegros de Cuenta DNI con topes clave

Las principales cadenas ofrecen beneficios escalonados según el comercio:

  • La Anónima: 10% de descuento con tope de $5.000 por persona. Requiere compras mínimas de $25.000. Jubilados que cobran en el banco suman 5% extra (tope adicional de $5.000).
  • Toledo: 15% de descuento, con 5% extra para jubilados (tope de $5.000).
  • Carrefour: 10% de descuento sin tope, aplicado directamente en caja.
  • Josimar: 15% de descuento con tope semanal de $6.000.

En todos los casos, el beneficio aplica al pagar con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta, y no es válido mediante QR de otras billeteras.

Transporte público con Cuenta DNI: reintegro total con tope mensual

Uno de los beneficios más destacados sigue siendo el transporte:

  • 100% de ahorro en transporte público al pagar con NFC y tarjeta Visa Débito vinculada.
  • Tope de reintegro mensual: $10.000 por persona.
  • Disponible únicamente en dispositivos Android.
  • El reintegro se acredita entre 20 y 30 días posteriores.

Farmacias con Cuenta DNI: ahorro sin tope para cuidar el bolsillo

El rubro salud también entra en la ecuación:

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  • 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro.
  • Válido miércoles y jueves en comercios adheridos.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.    
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