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El Mundo |VOLVERÍAN A NEGOCIAR

Optimismo en Washington por un posible pacto con Irán

Optimismo en Washington por un posible pacto con Irán
16 de Abril de 2026 | 02:25
Edición impresa

La Casa Blanca volvió a enviar señales de cauteloso optimismo respecto a las negociaciones con Irán, en medio de un escenario internacional cargado de tensiones.

La vocera presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que la administración de Donald Trump mantiene expectativas positivas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque evitó confirmar avances concretos.

“Nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo”, afirmó ante la prensa, dejando en claro que aún no hay definiciones oficiales.

En ese marco, deslizó que Pakistán aparece como el escenario más probable para una nueva ronda de conversaciones presenciales, posiblemente en Islamabad, donde ya se desarrollaron encuentros recientes.

Las tratativas estuvieron encabezadas por el vicepresidente JD Vance, quien lideró el diálogo con representantes iraníes el fin de semana pasado. Según la vocera, es probable que futuras reuniones se realicen en el mismo lugar, lo que sugiere cierta continuidad en el canal diplomático abierto entre ambas partes.

Al mismo tiempo, Leavitt desmintió versiones sobre una supuesta solicitud de prórroga del alto el fuego, calificándolas como “informes erróneos”. Enfatizó que Washington sigue enfocado en el proceso de negociación, sin cambios formales en ese aspecto.

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