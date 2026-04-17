VIDEO.- Alumno armado en una escuela de La Plata: quejas de padres, reuniones con directivos y presencia policial
VIDEO.- Alumno armado en una escuela de La Plata: quejas de padres, reuniones con directivos y presencia policial
Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal
"Los espero mañana": el posteo de un alumno de La Plata que terminó allanado por amenazas virales
Piden detener e inhibir a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino acusados de integrar una "asociación ilícita"
El biógrafo de Milei volvió a cargar contra Adorni: le dijo mentiroso y pidió su renuncia
Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes por falta de acuerdo con médicos de La Plata
La faceta desconocida de Ezequiel Piovi en la cumbia con La Champions Liga que volvió a viralizarse
Irán anunció que el estrecho de Ormuz está "totalmente abierto": fuerte caída del precio del petróleo
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Teatro, música, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Después de más de 13 años, se habrían separado Adabel Guerrero y Martín Lamela: "Tuvo un traspié con un hombre"
¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Caos de tránsito frente a la Municipalidad por un piquete de cooperativistas
En medio de la fuerte escalada delictiva en el centro de City Bell, comerciantes piden medidas
Arrancó otra huelga en la UNLP por el conflicto salarial: cómo afecta a facultades y colegios
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Boleto Estudiantil Universitario: la Provincia confirmó que mantendrá los 45 viajes
VIDEO.- Así funciona el “club de la pelea” del Albert Thomas de La Plata: primero golpes, luego el abrazo
Estremecedor caso de pornovenganza: joven abogada se suicidó luego de que su ex difundiera un video íntimo sin consentimiento
Abrieron la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense: requisitos y cómo anotarse
Tras las lluvias, mejora el tiempo en La Plata pero... ¿hasta cuándo?
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
El crimen de Báez Sosa: un condenado pide prisión domiciliaria
Una alumna de primer año apuñaló a un compañero a la salida de la escuela en San Martín
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 17 de abril 2026
FOTOS | Otra jornada de clases públicas frente del departamento de Adorni en el centro de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, el nombre de Ezequiel Piovi volvió a circular con fuerza en redes sociales, aunque no por su actualidad en Estudiantes de La Plata, sino por una historia poco conocida de su pasado: su participación en los inicios de la banda de cumbia La Champions Liga.
Antes de consolidarse como futbolista profesional, Piovi formó parte del grupo en una etapa temprana, donde cumplía el rol de animador y presentador. Su participación se dio en un contexto particular: varios de los integrantes de la banda también eran jóvenes vinculados a las divisiones inferiores de Vélez, de donde surgió el proyecto musical.
La historia se remonta a fines de 2008, cuando el cantante Hernán —líder del grupo— grabó de manera casera el primer tema, “Una noche más”, utilizando una computadora y un teclado. A partir de ese puntapié inicial, comenzó a tomar forma la idea de armar una banda.
El primer músico en sumarse fue Abel, en el güiro, y luego se incorporaron Mathías “Coco” en timbaletas y cencerros, y Damián “el Piti” en guitarra. En ese proceso también se integró Piovi, quien aportaba presencia escénica en los shows como animador.
Con el tiempo, el grupo logró armar un repertorio propio de al menos diez canciones, entre las que se destacaban “Déjame entrar”, “Muero de amor” y “Tú”, consolidando sus primeros pasos dentro de la movida tropical.
LE PUEDE INTERESAR
El reencuentro más esperado, Nico Luaces y Daniela Iker: "Él me tiró el centro y yo cabeceé"
Aunque su carrera tomó otro rumbo en el fútbol, el paso de Piovi por la música quedó como una anécdota que con los años cobró relevancia. Hoy, ese episodio volvió a salir a la luz y generó sorpresa tanto entre hinchas como seguidores de la banda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí