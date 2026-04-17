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La faceta desconocida de Ezequiel Piovi en la cumbia con La Champions Liga que volvió a viralizarse

La faceta desconocida de Ezequiel Piovi en la cumbia con La Champions Liga que volvió a viralizarse
17 de Abril de 2026 | 14:46

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En las últimas horas, el nombre de Ezequiel Piovi volvió a circular con fuerza en redes sociales, aunque no por su actualidad en Estudiantes de La Plata, sino por una historia poco conocida de su pasado: su participación en los inicios de la banda de cumbia La Champions Liga.

Antes de consolidarse como futbolista profesional, Piovi formó parte del grupo en una etapa temprana, donde cumplía el rol de animador y presentador. Su participación se dio en un contexto particular: varios de los integrantes de la banda también eran jóvenes vinculados a las divisiones inferiores de Vélez, de donde surgió el proyecto musical.

La historia se remonta a fines de 2008, cuando el cantante Hernán —líder del grupo— grabó de manera casera el primer tema, “Una noche más”, utilizando una computadora y un teclado. A partir de ese puntapié inicial, comenzó a tomar forma la idea de armar una banda.

El primer músico en sumarse fue Abel, en el güiro, y luego se incorporaron Mathías “Coco” en timbaletas y cencerros, y Damián “el Piti” en guitarra. En ese proceso también se integró Piovi, quien aportaba presencia escénica en los shows como animador.

Con el tiempo, el grupo logró armar un repertorio propio de al menos diez canciones, entre las que se destacaban “Déjame entrar”, “Muero de amor” y “Tú”, consolidando sus primeros pasos dentro de la movida tropical.

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Aunque su carrera tomó otro rumbo en el fútbol, el paso de Piovi por la música quedó como una anécdota que con los años cobró relevancia. Hoy, ese episodio volvió a salir a la luz y generó sorpresa tanto entre hinchas como seguidores de la banda.

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