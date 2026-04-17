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“La Plata, corazón del Conurbano”: una frase de Federico Bal desató la polémica

17 de Abril de 2026 | 15:47

Un video promocional de Federico Bal generó repercusiones en redes sociales y entre vecinos de la ciudad tras referirse a La Plata como “el corazón del conurbano bonaerense”.

En la pieza difundida para promocionar un evento, el actor invita al público a una edición especial organizada por Universo Producciones que se realizará el próximo 1° de mayo en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

“Esta edición especial marcará el desembarco de este fenómeno cultural en el corazón del conurbano bonaerense”, afirma Bal en el video, donde además menciona la participación de artistas como La Mona Jiménez, Ulises Bueno, El Loco Amato y la banda DesaKTa2.

La frase no pasó desapercibida. En redes, usuarios cuestionaron la caracterización de la ciudad como parte del conurbano, un debate recurrente en torno a la identidad platense.

Según se ha señalado en distintas oportunidades —y como publicó el diario El Día—, La Plata presenta una identidad particular: si bien integra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en términos de flujo económico y transporte, diversos sectores locales sostienen que no debe ser considerada “conurbano”.

Entre los argumentos más mencionados figuran su separación geográfica respecto del Gran Buenos Aires —marcada por el Parque Pereyra Iraola—, su condición de capital de la provincia y su funcionamiento administrativo propio.

En ese contexto, la referencia de Bal reavivó una discusión que trasciende lo geográfico y se instala también en el plano cultural e identitario.

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