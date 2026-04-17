El biógrafo de Milei volvió a cargar contra Adorni: le dijo mentiroso y pidió su renuncia

El escritor y biógrafo presidencial Nicolás Márquez volvió a apuntar con dureza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien calificó de “mentiroso” y cuestionó su continuidad en el cargo en medio de la polémica por sus viajes y su situación patrimonial.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista televisiva, donde Márquez sostuvo que la permanencia del funcionario “perjudica al Gobierno” y que su figura está “totalmente desacreditada” ante la opinión pública. En ese sentido, insistió en que un funcionario de ese nivel, envuelto en cuestionamientos, no solo se daña a sí mismo sino también a la gestión nacional.

El biógrafo del presidente Javier Milei vinculó sus críticas a las explicaciones brindadas por Adorni sobre sus viajes al exterior. Según remarcó, el funcionario había negado tomarse vacaciones, pero luego se conocieron desplazamientos con su familia a destinos como Punta del Este y Aruba, lo que alimentó sospechas y cuestionamientos públicos.

En ese contexto, Márquez aseguró que, más allá de lo que determine la Justicia sobre eventuales delitos, el problema central es político: “Para la opinión pública es un sujeto que desgasta, genera rechazo y no sirve políticamente”, expresó, al tiempo que cuestionó su desempeño comunicacional y lo acusó de haber mentido en reiteradas ocasiones.

Además, planteó que la situación de Adorni impide que el Gobierno pueda capitalizar sus logros, al considerar que su figura concentra la atención negativa. Incluso sugirió que otros ministros deberían impulsar su salida para evitar mayores costos políticos.

Las críticas del escritor no son nuevas. En los últimos días ya había reclamado públicamente la renuncia del jefe de Gabinete y había utilizado términos aún más duros en redes sociales, donde lo acusó de protagonizar “mentiras” confirmadas judicialmente y de aferrarse al cargo.

El episodio profundiza las tensiones dentro del oficialismo y suma presión sobre uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, en un contexto marcado por investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos que mantienen a Adorni en el centro de la escena.