¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

La salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami CF continúa generando repercusiones y, con el correr de los días, comenzaron a conocerse detalles que contradicen la versión oficial de su renuncia por “motivos personales”.

Según reveló el portal estadounidense The Athletic, la decisión del ex mediocampista estuvo precedida por una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 frente a New York Red Bulls, el último partido que dirigió al equipo. Ese episodio habría sido el punto de quiebre en un clima interno que ya venía deteriorándose.

De acuerdo a las mismas fuentes, el malestar dentro del plantel no surgió de manera repentina. Uno de los factores que alimentó la tensión fue la eliminación en los octavos de final de la Concachampions ante Nashville SC, un golpe inesperado para un equipo que venía de buenos resultados y que había generado altas expectativas.

En ese contexto, las diferencias internas se fueron profundizando con el paso de las semanas. Si bien los detalles del conflicto en el vestuario no trascendieron completamente, distintas voces coinciden en que las tensiones acumuladas terminaron por acelerar la salida del entrenador.

Otro de los focos de atención estuvo puesto en la relación entre Mascherano y Lionel Messi. Según el informe, ambos mantenían intercambios intensos y debates frecuentes, aunque dentro de parámetros habituales entre figuras de alto nivel y con una relación de respeto construida desde sus años compartidos en la selección argentina y en Barcelona.

Tras la renuncia, el club decidió nombrar de manera interina a Guillermo Hoyos, un hombre cercano al entorno del plantel y especialmente valorado por Messi, quien lo ha definido en el pasado como una figura clave en su formación futbolística.

Más allá de la explicación formal brindada por el propio Mascherano, que habló de cuestiones personales, las versiones que emergen desde el entorno del club reflejan un escenario más complejo, marcado por conflictos internos, resultados recientes adversos y un desgaste progresivo en la convivencia del grupo.

La salida del entrenador se da apenas meses después de haber alcanzado un hito histórico con el club, al consagrarse campeón de la MLS, lo que vuelve aún más llamativa una decisión que, lejos de cerrarse con el comunicado oficial, sigue sumando capítulos.