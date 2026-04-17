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Política y Economía

El Gobierno de Javier Milei recurrió a la Corte Suprema para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei recurrió a la Corte Suprema para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Una de las marchas de antorchas en La Plata (EL DIA)

17 de Abril de 2026 | 20:02

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El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, según se pudo confirmar de fuentes oficiales. 

Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará a la Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema. 

La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.

Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la adminisración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de donde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra publica, en fondos para las provincias”, grafican. 

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha nomativa. __IP__

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. El presidente del órgano, Franco Bartolacci, anticpó ante Página12 que el panorama es muy complejo a medida de que transcurren los días. "La situación es extremadamente crítica”, remarcó.

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“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, adelantó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

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