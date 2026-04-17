Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Paredes y Montiel palpitaron el Superclásico: “Es un partido que todos quieren jugar”

Paredes y Montiel palpitaron el Superclásico: “Es un partido que todos quieren jugar”
17 de Abril de 2026 | 18:24

Escuchar esta nota

En la conferencia de prensa previa al Superclásico, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel coincidieron en la importancia del choque: “es un partido difícil” y uno de esos compromisos que todos los futbolistas desean disputar. En un clima de expectativa, ambos destacaron la trascendencia del duelo más relevante del fútbol argentino.

Desde el lado de Boca, Paredes subrayó el presente del equipo y la confianza con la que llegan al enfrentamiento ante River. “Venimos con una seguidilla de muy buenos resultados y con una idea clara”, aseguró, aunque advirtió que este tipo de encuentros se juegan de manera distinta: “Son partidos aparte”, enfatizó el mediocampista, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Montiel puso el foco en el rol del árbitro y pidió bajar el tono de las críticas en la previa. “Hay que tener un poquito más de respeto, porque es el que decide”, sostuvo el defensor de River, en referencia a declaraciones provenientes del entorno de Boca en las últimas horas. Así, ambos equipos ya empiezan a vivir un Superclásico que promete alta tensión dentro y fuera de la cancha.

Las declaraciones también tuvieron como eje la polémica por la designación de Darío Herrera y el estado del campo de juego del Monumental, y en ese sentido, ambos coincidieron en que el césped no está en las mejores condiciones, aunque evitaron utilizarlo como excusa.

“No está en buenas condiciones. No nos favorece a ninguno de los dos equipos”, aseguró Montiel, mientras que Paredes agregó: “Va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol, condiciona el estado pero no le damos tanta importancia”.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata tendrá representación en el Provincial de bochas para veteranos en San Nicolás

LE PUEDE INTERESAR

¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami

Más allá de ese primer foco de tensión, los protagonistas pusieron el énfasis en la magnitud del encuentro. Montiel destacó la relevancia del clásico dentro del calendario: “No hay nada más lindo que jugar un Superclásico. Va a ser difícil, son partidos trabados porque los clásicos son así. Trataremos de imponer nuestro juego y, lo más importante, ganar”.

Por su parte, Paredes reforzó la idea de la trascendencia deportiva y emocional del partido, al señalar: “El deseo siempre es conseguir cosas importantes, competir por cosas importantes. Por algo también volví al club. Me movilizaba volver a tener esa sensación. El Superclásico es uno de los partidos más importantes que nos toca jugar en nuestra carrera”.

En otro tramo, ambos campeones del mundo en Qatar confirmaron que, en caso de estar en cancha, serán los encargados de ejecutar posibles penales en sus equipos. “Si me toca jugar, obviamente que lo voy a patear yo”, afirmó Montiel. Del lado de Boca, Paredes no dejó dudas: “Seguramente sea yo el que patee”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

VIDEO.- Así funciona el “club de la pelea” del Albert Thomas de La Plata: primero golpes, luego el abrazo

Un proyecto a largo plazo, el objetivo de la búsqueda del nuevo DT de Gimnasia

¿Estudiantes va con todo ante Instituto? Cacique Medina no quiere tocar tanto el equipo

Máxima tensión en el colegio donde un alumno llevó dos armas

Amenazas de tiroteo en escuelas: ya hay unas 50 denuncias de La Plata y la Región

Arrancó otra huelga en la UNLP por el conflicto salarial: cómo afecta a facultades y colegios

El sustituto de Nacho y el posible once de Pereyra

¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

La Plata tendrá representación en el Provincial de bochas para veteranos en San Nicolás

¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami

Un proyecto a largo plazo, el objetivo de la búsqueda del nuevo DT de Gimnasia
Política y Economía
Rodríguez firmó con Kicillof un acta para obras en caminos rurales
Mar Chiquita: licitan desagües pluviales para Santa Clara del Mar
Avanza la obra integral de la Ruta 6 en tres municipios bonaerenses
El Gobierno de Milei recurrió a la Corte para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
Alak y Batakis recorrieron el avance de 175 viviendas en La Plata destinadas a víctimas de violencia de género
Espectáculos
Permanece internado Luis Brandoni tras una caída: su familia habló de un cuadro “delicado”
¿Qué le pasa a La Chiqui? La salud de Mirtha no estará en su programa y crece la preocupación
“La Plata, corazón del Conurbano”: una frase de Federico Bal desató la polémica
La faceta desconocida de Ezequiel Piovi en la cumbia con La Champions Liga que volvió a viralizarse
El reencuentro más esperado, Nico Luaces y Daniela Iker: "Él me tiró el centro y yo cabeceé"
Policiales
Báez Sosa: desestimaron el pedido de domiciliaria a Lucas Pertossi, preso en La Plata y estudiante en la UNLP
Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal
"Los espero mañana": el posteo de un alumno de La Plata que terminó allanado por amenazas virales
Allanan la casa de dos estudiantes por las amenazas en un colegio de La Plata: incautan armas y municiones
Mataron a cuchillazos a un hombre en City Bell: ambos atacantes son menores, uno no punible
La Ciudad
FOTOS | Comenzó el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y cerveza artesanal
Colegio Emanuel de Olmos: aseguran que "no hay riesgo concreto" tras la denuncia por mensajes intimidatorios
Peajes sin barreras: instalarán sistema “free flow” en la Autopista La Plata y las rutas hacia la Costa
Amenazas de tiroteo en escuelas: ya hay unas 50 denuncias de La Plata y la Región
Un gremio docente advierte por los “retos virales” y pide reforzar la prevención en las escuelas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla