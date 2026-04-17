Piden detener e inhibir a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino acusados de integrar una "asociación ilícita"

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Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes la detención e inhibición general de bienes del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta corrupción.
La solicitud fue realizada por el fiscal Pablo Simón, quien los acusa de integrar una asociación ilícita destinada a desviar fondos de la entidad madre del fútbol argentino y lavar dinero a través de distintas maniobras financieras. Entre ellas, se mencionan operaciones con el dólar informal, emisión de facturas apócrifas y adquisición de empresas, vehículos e inmuebles.
El pedido incluye además allanamientos, peritajes y la inhibición de bienes sobre un amplio conjunto de propiedades y sociedades vinculadas a los imputados. La decisión final quedó ahora en manos de un juez federal de turno, debido a que el magistrado natural de la causa se encuentra de licencia.
Según la acusación, los delitos investigados contemplan penas que podrían superar los ocho años de prisión, lo que fundamenta el pedido de detención preventiva ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación o fuga.
La causa se suma a otros expedientes judiciales que ya involucran a la conducción de la AFA. Semanas atrás, Tapia y Toviggino habían sido procesados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y retención indebida de impuestos, en un expediente que continúa en trámite.
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