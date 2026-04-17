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"Los espero mañana": el posteo de un alumno de La Plata que terminó allanado por amenazas virales

"Los espero mañana": el posteo de un alumno de La Plata que terminó allanado por amenazas virales
17 de Abril de 2026 | 13:07

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Tras una serie de allanamientos realizada para dar con los estudiantes sospechados de las amenazas de tiroteo en un colegio secundario de Lisandro Olmos, en La Plata, trascendió el mensaje viralizado en redes sociales que puso en vilo a la comunidad educativa. En una de las publicaciones, uno de los alumnos posa con dos réplicas de armas bajo la leyenda: "Mis armas. Los espero mañana". 

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El contexto de estas intimidaciones sembró temor en torno al Colegio Emanuel, institución a la que asisten los implicados. Según información oficial, las autoridades escolares radicaron una denuncia el pasado miércoles tras el hallazgo de escritos en los baños que advertían sobre un presunto tiroteo programado para el 20 de abril.

Poco después del hallazgo, comenzó a circular la fotografía de uno de los estudiantes empuñando las réplicas junto a las frases "Mis armas" y "Los espero mañana". En el fondo de la captura se observaba un chaleco táctico y lo que parecía ser un rifle de aire comprimido, lo que activó de inmediato las alarmas de padres y directivos. 

Ante la difusión del posteo, intervino el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la jurisdicción, que tras diversas tareas de investigación logró identificar a los jóvenes y localizar sus domicilios para ejecutar las órdenes de registro.

Los operativos se llevaron a cabo en dos viviendas situadas a pocas cuadras del colegio. 

Durante los procedimientos, la policía secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5.5 sin marca visible, otro rifle de igual calibre marca Leslie con culata de madera, una marcadora de airsoft marca Saigo con su cargador y un recipiente con balines de PVC. 

También se incautaron dos réplicas plásticas de pistolas, un chaleco de transporte con el escudo del Departamento Perros del Servicio Penitenciario y un teléfono iPhone 13 color rojo. 

Tras el operativo, se inició una causa caratulada como intimidación pública, la cual quedó a cargo de la UFI del Joven Nº1 de La Plata, bajo la dirección de la Dra. Carmen Ibarra.

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