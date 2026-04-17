Colegio Emanuel de Olmos: aseguran que "no hay riesgo concreto" tras la denuncia por mensajes intimidatorios

El Colegio Emanuel informó a su comunidad que, en el marco de la investigación iniciada por la circulación de mensajes intimidatorios dentro del establecimiento, no se detectaron elementos que indiquen un riesgo concreto para alumnos, docentes y personal.

Según detallaron desde la institución, la causa —originada a partir de una denuncia penal presentada el 15 de abril— continúa bajo la órbita de la fiscal Carmen Ibarra y de la jueza de Garantías María José Lezcano, ambas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Plata.

En ese sentido, indicaron que hasta el momento no se hallaron indicios de la presencia de armas de fuego vinculadas a los estudiantes mencionados en los hechos que tomaron estado público, ni situaciones que impliquen un peligro inminente dentro del establecimiento.

Desde el colegio señalaron además que se llevaron adelante encuentros con los alumnos involucrados y sus familias, en un abordaje orientado al acompañamiento, la reflexión y la contención dentro de la comunidad educativa. También aclararon que ciertas imágenes difundidas no guardan relación con los mensajes detectados en los sanitarios, en el marco de los llamados “retos virales”.

Medidas preventivas y continuidad de las clases

Como parte del plan de resguardo institucional, se implementaron medidas preventivas como la revisión de mochilas, mayor supervisión en sectores específicos y la eventual restricción del ingreso con determinados elementos, en función de las necesidades de seguridad.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, priorizando la integridad de los estudiantes.

En ese contexto, aseguraron que el dictado de clases se mantiene con normalidad. Las jornadas del 16 y 17 de abril se realizaron sin inconvenientes y está prevista la continuidad habitual a partir del lunes 20.

Asimismo, se informó que la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) se encuentra en conocimiento de la situación y realiza un seguimiento de las medidas adoptadas.

Por último, desde la institución destacaron la importancia de sostener canales de comunicación responsables y confirmaron que durante la próxima semana se realizarán nuevos encuentros con familias que requieran mayor acompañamiento.