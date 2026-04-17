Provincia reforzó protocolos y envió pautas a escuelas ante las amenazas y mensajes intimidatorios

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La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que envió un comunicado a todas las escuelas del sistema provincial con orientaciones para abordar la aparición de mensajes intimidatorios y otros episodios que afectan la convivencia institucional.
El material fue distribuido a través de la Dirección de Inspección General y las jefaturas regionales y distritales, con el objetivo de acompañar a las comunidades educativas en un escenario atravesado por situaciones de preocupación.
Según se indicó oficialmente, las pautas apuntan a sostener la convivencia en las escuelas, priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares y familias, y evitar la reproducción o viralización de este tipo de mensajes para no amplificar el temor.
En ese marco, la directora general Flavia Terigi señaló que “frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”.
Además, remarcó la importancia de no contribuir a la difusión de estos hechos y destacó el rol del trabajo conjunto entre las instituciones y las familias para acompañar a los estudiantes.
Desde la cartera educativa también se subrayó la necesidad de sostener espacios de diálogo dentro de cada escuela, con la participación de toda la comunidad, y de promover prácticas que fortalezcan los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo.
Finalmente, el organismo reafirmó que continuará acompañando a las instituciones en este proceso, con el foco puesto en el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y la construcción de entornos escolares seguros.
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