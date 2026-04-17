Arde la interna en LLA: la denuncia de Pareja contra tuiteros desató un fuerte cruce entre Lilia Lemoine y el “Gordo Dan”

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta en las últimas horas con un duro enfrentamiento en redes sociales entre la diputada nacional Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, en medio de la polémica por la denuncia judicial impulsada por el dirigente bonaerense Sebastián Pareja.

El conflicto se desató luego de que la Justicia avanzara con la citación a indagatoria de un grupo de tuiteros libertarios acusados de amenazas e instigación a cometer delitos, en una causa iniciada por Pareja, uno de los armadores de confianza del entorno de Karina Milei.

En ese contexto, Parisini —conocido en redes como “Gordo Dan”— salió a cuestionar la denuncia y a respaldar a los militantes investigados, lo que derivó en un cruce directo con Lemoine, quien había defendido públicamente a Pareja.

La discusión escaló rápidamente en la red social X. Todo comenzó cuando la diputada le sugirió a un usuario crítico que dejara de seguir al presidente, lo que motivó la reacción del influencer. “No tenés la potestad de echar a nadie”, le respondió Parisini, marcando los límites de la autoridad política dentro del espacio.

Lejos de poner un freno, Lemoine redobló la apuesta y cuestionó el rol del referente digital libertario. “En la vida real, vos dejabas caer al gobierno”, lanzó, en alusión a posicionamientos previos dentro del oficialismo.

La respuesta no tardó en llegar y elevó aún más el tono del enfrentamiento, con descalificaciones personales que reflejaron el nivel de tensión interna. El intercambio dejó en evidencia una fractura entre sectores que, hasta hace poco, actuaban en sintonía dentro del ecosistema libertario.

Detrás del cruce aparece un conflicto más profundo vinculado al rol de la militancia digital y las decisiones políticas del espacio. Mientras algunos dirigentes respaldan la estrategia judicial de Pareja frente a los ataques en redes, otros consideran que esa postura va en contra de la lógica que impulsó el crecimiento del movimiento.

El episodio vuelve a exponer las tensiones dentro del oficialismo, donde conviven dirigentes, funcionarios y referentes digitales con visiones cada vez más divergentes sobre cómo sostener el rumbo político y comunicacional del gobierno.