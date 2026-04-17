Permanece internado Luis Brandoni tras una caída: su familia habló de un cuadro “delicado”

El actor Luis Brandoni permanece internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber sufrido una caída en su domicilio el pasado sábado.

A través de un comunicado, su entorno familiar informó que el accidente le provocó un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. “Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado”, señalaron.

Según precisaron, el actor está siendo acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución, mientras continúa en observación. Desde la familia indicaron además que se brindarán nuevas actualizaciones conforme avance su recuperación.

Suspensión de funciones

A raíz de la situación de salud, fueron suspendidas hasta nuevo aviso las funciones de la obra teatral Quién es quién, que protagoniza Brandoni.

El productor Carlos Rottemberg explicó que la decisión apunta a priorizar la recuperación del actor. En la misma línea, desde el Multiteatro Comafi confirmaron la suspensión de la temporada, en acuerdo con la producción y el elenco.

Qué se sabe del cuadro

Días atrás, Rottemberg había detallado que Brandoni fue internado en observación tras la caída y que el diagnóstico corresponde a un hematoma producto del golpe, el cual debe ser controlado hasta su evolución.

Además, aclaró que no se trató de un accidente cerebrovascular, como había trascendido inicialmente.

Por el momento, el actor continúa bajo seguimiento médico, mientras se evalúa su evolución clínica en los próximos días.