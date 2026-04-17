Convocan a una protesta en la sede del PAMI en La Plata

Profesionales y afiliados al PAMI convocaron a una protesta la semana próxima en La Plata en reclamo por la situación del sistema, honorarios atrasados y deterioro en la atención.

La concentración será el miércoles 22 de abril a las 12:30hs. en 7 y 35, donde se espera que concurran médicos de cabecera, odontólogos, empleados y afiliados.

La convocatoria surge en medio de un conflicto creciente dentro del PAMI en el que los profesionales denuncian retrasos en los pagos, valores desactualizados y condiciones de trabajo que complican la atención. Del otro lado, los afiliados empiezan a sentir el impacto con menos turnos, demoras y caída en la calidad del servicio.

"No es un reclamo aislado. En distintos puntos del país se repiten las quejas por el funcionamiento del sistema. La tensión entre prestadores y la obra social de los jubilados viene escalando desde hace meses, sin una salida clara a la vista", señala el comunicado, donde se además se aclara que "la protesta busca visibilizar el problema en la calle. El mensaje es simple: el sistema está al límite y ya empezó a afectar a quienes dependen de él todos los días".