Wall Street cerró en rojo y el crudo volvió a dispararse

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La bolsa de Wall Street cerró en terreno negativo ayer, golpeada por la incertidumbre en torno a un posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances en las negociaciones. El Dow Jones y el Nasdaq retrocedieron 0,59%, mientras que el S&P 500 cayó 0,63%.
La cautela de los inversores se vio alimentada por la suspensión del viaje del vicepresidente JD Vance a Pakistán, lo que sembró dudas sobre la continuidad del diálogo. Analistas señalaron que la falta de señales claras sobre conversaciones futuras incrementa la volatilidad, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas.
En paralelo, el petróleo avanzó con fuerza. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, subió 3,14% hasta 98,48 dólares, mientras que el WTI, para entrega en mayo, ganó 2,81% y cerró en 92,13 dólares. La indefinición sobre el conflicto impulsó los precios, reflejando el nerviosismo de los mercados ante un escenario todavía abierto.
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