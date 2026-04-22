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El Mundo |PRIMER AÑO DE SU PARTIDA

León XIV homenajeó el legado de Francisco

León XIV homenajeó el legado de Francisco

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22 de Abril de 2026 | 01:16
Edición impresa

El papa León XIV rindió ayer homenaje a Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte, destacando su legado de cercanía con los más vulnerables y su mensaje de misericordia. Durante un vuelo entre Angola y Guinea Ecuatorial, recordó que su predecesor “dio mucho a la Iglesia con su vida, su palabra y sus gestos”.

Francisco falleció el Lunes de Pascua de 2025, tras un derrame cerebral, luego de haber reaparecido públicamente para saludar a los fieles en la plaza de San Pedro. Tenía 88 años y su muerte abrió el camino al cónclave que semanas después eligió a León XIV.

En su mensaje, el actual pontífice evocó las homilías más recordadas de Francisco, centradas en la fraternidad, el respeto y el perdón. También destacó su compromiso con los pobres, los enfermos y los marginados, una marca distintiva de su pontificado. Mientras tanto, en Roma se realizaron actos conmemorativos, incluida una misa en la basílica de Santa María la Mayor, donde descansan los restos del papa argentino. Allí, fieles y religiosos recordaron a una figura que dejó una huella profunda en la Iglesia y en el mundo.

 

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