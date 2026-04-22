Trump extiende la tregua mientras acusa a Irán

El presidente Donald Trump volvió a tensar el tablero internacional al anunciar la extensión del alto el fuego con Irán, aunque lo hizo acompañado de duras acusaciones y advertencias. La decisión, comunicada a último momento antes de que expirara la tregua, busca ganar tiempo para negociaciones que siguen envueltas en incertidumbre y bajo una fuerte presión militar.

Según explicó Trump, la prórroga fue solicitada por Pakistán ante las divisiones internas del gobierno iraní. “Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque hasta que puedan presentar una propuesta unificada”, sostuvo. Sin embargo, dejó en claro que la pausa no implica un relajamiento total: ordenó mantener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y a las fuerzas armadas en estado de máxima preparación, lo que mantiene la tensión en niveles elevados.

El mandatario también acusó a Teherán de haber incumplido el alto el fuego “en numerosas ocasiones”, elevando el tono de un conflicto que combina gestos diplomáticos con amenazas explícitas. En entrevistas recientes, insistió en que Irán deberá negociar o enfrentarse a consecuencias “que nunca antes habían visto”, reforzando su estrategia de presión máxima.

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajará por ahora a Pakistán para continuar las conversaciones, lo que suma dudas sobre el futuro inmediato del diálogo. A pesar de ello, Trump se mostró confiado en alcanzar un acuerdo que impida a Irán desarrollar armas nucleares, un objetivo que calificó como innegociable para la seguridad global.

El presidente incluso defendió los ataques previos contra la República Islámica, asegurando que “no había otra opción” y que las acciones militares lograron debilitar a su liderazgo. También deslizó que podría viajar personalmente a Islamabad para cerrar un eventual entendimiento, aunque ese escenario aún no se concretó.

El trasfondo de esta crisis incluye el temor de la comunidad internacional a una escalada mayor en Medio Oriente, con impacto directo en los mercados energéticos y en la estabilidad regional.