Capturaron a un joven acusado por una serie de robos y por una presunta venta de drogas en Villa Elisa

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Un operativo policial desbarató el accionar de un delincuente que atacó dos reconocidos locales gastronómicos de la zona norte
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Personal policial de la Comisaría 12ª concretó este martes la detención de un individuo de 21 años, señalado como el autor de diversos delitos bajo la modalidad de "escruche" en el centro comercial de Villa Elisa. El allanamiento no solo permitió esclarecer los asaltos, sino que también desnudó una posible red de narcomenudeo.
La pesquisa se activó a comienzos de la semana tras las denuncias por los ingresos ilícitos a dos establecimientos del rubro gastronómico. Ambos comercios se encuentran situados en las inmediaciones de la calle 419 y 5.
El avance de la investigación fue posible gracias a la colaboración de los damnificados (un hombre de 51 años y una joven de 25), quienes aportaron el material fílmico de sus propios sistemas de vigilancia. A partir del análisis minucioso de las imágenes y la recolección de testimonios, los agentes del Gabinete Táctico Operativo (GTO) lograron individualizar al único sospechoso de los ataques.
Con las pruebas sobre la mesa, la Justicia emitió una orden de registro para una vivienda ubicada en la calle 1 entre 419 y 423. El operativo se llevó a cabo con el apoyo de diferentes gabinetes de la Estación Departamental y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), logrando la aprehensión del acusado en el lugar.
El procedimiento arrojó resultados contundentes. Las autoridades hallaron prendas de vestir que coinciden exactamente con las observadas en los videos de seguridad, además de una importante cantidad de estupefacientes fraccionados para su comercialización.
Entre los elementos secuestrados, detallaron un pantalón de color marrón, una campera azul con capucha y un par de sandalias negras que habrían sido utilizadas en el momento del robo. Además, unas 13 dosis de clorhidrato de cocaína y dos paquetes con marihuana (uno prensado de 35 gramos y una bolsa adicional con casi 28 gramos). Por último, se incautaron tres balanzas de precisión y una munición intacta de calibre 9 milímetros.
A raíz del hallazgo de las sustancias ilícitas, se abrió un expediente paralelo por Infracción a la Ley 23.737. El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11 por el delito de robo agravado, mientras que la UFI N° 18 tomará intervención en lo referido a la tenencia de drogas. Se espera que el joven sea indagado a primera hora de este miércoles.
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