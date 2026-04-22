El otoño empieza a hacerse sentir con más fuerza en La Plata y marca el inicio de una seguidilla de jornadas con temperaturas más bajas, especialmente durante las mañanas.

De acuerdo a los datos meteorológicos, este miércoles se presenta con cielo algo nublado, en un contexto fresco a templado, acompañado por vientos leves del sector sudoeste. La temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, configurando un día típico de transición estacional.

Para el jueves, en tanto, se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo despejado y un leve ascenso térmico durante la tarde. Sin embargo, el arranque del día continuará siendo fresco, con una mínima nuevamente en torno a los 11°C y una máxima que llegará a los 21°C.

Este descenso en las temperaturas marca la consolidación del clima otoñal en la región, con mañanas más frías que obligan a volver a abrigarse y tardes que, si bien mantienen cierta amplitud térmica, ya no alcanzan los valores cálidos de semanas anteriores.