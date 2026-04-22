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Beto Casella entre las cuerdas en medio de la crisis de BTV: el canal analiza decisiones extremas

Beto Casella entre las cuerdas en medio de la crisis de BTV: el canal analiza decisiones extremas
22 de Abril de 2026 | 08:01

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Por ahora, los números no alcanzan. El ciclo de América TV no termina de arrancar y Beto Casella está preocupado por lo que puedan determinar las autoridades.

Allí, Casella arrancó con mucha expectativa en América TV, haciendo un buen rating, pero programa a programa se fue desinflando.

Dentro del análisis, se puede señalar que salió de su horario habitual de las 20, ya que ahora sale al aire a las 22, después de LAM, perdiendo a su público fiel.

Pero más allá de las cuestiones, el ciclo no rinde, no solo pierde con Telefe y El Trece, sino que también con el canal del cual salió: El Nueve. Marca menos que Bendita, que quedó a cargo de Edith Hermida y también en el mano a mano con Bienvenidos a ganar.

Según contaron, en el canal están preocupados. “Crisis, decisiones, ultimátum como quieran llamarle porque me han dicho que la palabra ultimátum enoja a Beto pero pónganle la palabra que quieran. El canal lo va a esperar 20 días más a ver si dan vuelta este panorama”, revelaron en la tele.

Por otro lado se supo que si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto Casella pase a los fines de semana.

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“Es un programa que tiene mucho gasto y a mí me dicen que no llega a cubrir esos gastos, hablamos con gente de América y el ciclo está en crisis", revelaron desde los medios.

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