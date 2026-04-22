Investigan presuntas coimas por permisos para importar autorizados por Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández

Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex, el platense Ricky Diotto
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La Plata: detuvieron a un boxeador que le fracturó el maxilar a un rival en un torneo amateur
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Llegó el frío a La Plata: mañana fresca y con viento para este miércoles
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Beto Casella entre las cuerdas en medio de la crisis de BTV: el canal analiza decisiones extremas
La Justicia frenó la baja de un plan con impacto directo en la Región
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Cómo es el proyecto que propone que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 22 de abril 2026
Juicio por la muerte de Maradona: salieron a la luz los escandalosos audios del neurocirujano
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Los números de la suerte del miércoles 22 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Amenazas de tiroteos y violencia escolar en la mira de la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Avanza una investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la aprobación de permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández, autorizadas por nel Ministerio de Economía que estaba encabezado por Sergio Massa. Según reveló el diario La Nación, se detectaron pagos ilegales de entre el 10% y el 15% para acceder al mercado oficial de divisas en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.
La causa, que se tramita en la Justicia federal, tomó impulso tras una serie de allanamientos realizados en los últimos meses —cerca de 30 procedimientos— y la recolección de testimonios de empresarios y operadores involucrados. De acuerdo con la investigación, al menos cuatro permisos de importación habrían sido otorgados bajo este esquema de retornos, aunque no se descarta que el número sea mayor a medida que avance el expediente.
El caso es llevado adelante por el fiscal federal Sergio Rodríguez Picardi, quien apunta a una presunta red integrada por intermediarios, gestores y funcionarios públicos. La hipótesis central es que estos actores habrían facilitado la aprobación de importaciones a cambio de pagos indebidos, aprovechando el sistema de control vigente en ese momento.
Durante los años 2022 y 2023, el acceso a dólares oficiales estaba fuertemente restringido por el cepo cambiario, lo que obligaba a las empresas a tramitar autorizaciones específicas para importar bienes. Este mecanismo, clave para la actividad económica, generó cuellos de botella y demoras que, según la investigación, habrían sido explotados por esta supuesta red para exigir coimas a cambio de agilizar los procesos o garantizar su aprobación.
En el expediente -según La Nación- ya figuran imputados operadores financieros y al menos cinco funcionarios del Banco Central, lo que añade gravedad institucional al caso. La participación de personal del organismo monetario sugiere que las maniobras podrían haber tenido un grado de coordinación interna mayor al inicialmente previsto, y abre interrogantes sobre los controles existentes en ese período.
Las pruebas recolectadas incluyen documentación, registros de operaciones y testimonios que darían cuenta de pagos sistemáticos vinculados a la aprobación de importaciones. En algunos casos, los porcentajes exigidos habrían variado según el monto de la operación o la urgencia del trámite, consolidando un esquema que funcionaba en paralelo al sistema formal.
LE PUEDE INTERESAR
Misa por Francisco: presencia política, pero con grieta
LE PUEDE INTERESAR
Villarruel sin foto con Adorni: pegó el faltazo
Además del impacto judicial, la causa podría tener derivaciones políticas de peso, ya que pone bajo la lupa el funcionamiento del esquema de importaciones durante la gestión anterior. En particular, se analiza si existieron responsabilidades jerárquicas o fallas estructurales que permitieron la proliferación de estas prácticas.
Por estas horas, la Justicia busca determinar la dimensión total de la operatoria, identificar a todos los involucrados y establecer el volumen de dinero que habría circulado a través de estos mecanismos ilegales. También se intenta reconstruir el circuito de los fondos, para establecer si existieron estructuras organizadas destinadas a canalizar las coimas.
Mientras tanto, el avance del expediente mantiene en alerta a distintos sectores del ámbito político y económico, dado que podría derivar en nuevas imputaciones y en un mayor escrutinio sobre uno de los períodos más críticos en materia cambiaria de los últimos años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí