Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó ayer un testimonio sensible. El de Pablo Martín Feijoo -hijo de una de las jubiladas que le vendieron (y financiaron) el departamento de Caballito al funcionario-, quien declaró ante la Justicia haber acordado con el ministro coordinador un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para cubrir los gastos de la operación. Ese monto en negro todavía no habría sido cancelado por Adorni.

Feijoo habló bajo juramento durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente junto al juez federal Ariel Lijo.

El testigo, que es desarrollador inmobiliario, asumió ser el artífice de la operatoria que ejecutaron formalmente su madre, Beatriz Viegas, y la jubilada Claudia Sbabo, con sus respectivos ahorros. El hombre ratificó que, a través de las mujeres, compró el departamento en 200.000 dólares con la intención de hacerle “un lavado de cara” y venderlo luego en 345.000 dólares.

El plan inicial era claro: adquirir la unidad ubicada en la calle Miró al 500, en Caballito, remodelarla integralmente y venderla a precio de mercado. Pero entonces apareció Adorni, allegado personal de Feijoo, con una propuesta que cambió el esquema.

Feijoo le ofreció el departamento a un costo de 300.000 dólares, pero Adorni le dijo que no llegaba y que solo tenía 30.000.

Entonces, las partes pactaron un arreglo singular. Acordaron escriturar el inmueble en 230.000 dólares, cancelar en efectivo solo 30.000 —de donde obtuvieron su ganancia las jubiladas— y otro pago no documentado de 65.000 dólares para cubrir los costos de los arreglos que puso en marcha Feijoo. “No me gusta perder plata”, justificó frente al fiscal.

Esos 65.000 dólares, ratificó, acordó recuperarlos “por afuera” con el jefe de Gabinete, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Es decir: si bien hubo un compromiso de palabra, eso nunca quedó registrado y a la fecha seguiría sin saldarse.

La palabra del hijo de Viegas abre interrogantes. Al describir un acuerdo verbal que nunca quedó registrado y confirmar que ese monto sigue pendiente de pago. Esto plantea dudas en la fiscalía: si Adorni no tiene capacidad de ahorro ni acceso al crédito bancario formal, ¿con qué recursos esperaba cancelar una deuda que ni siquiera se pactó por escrito?

MUY POR DEBAJO DEL MERCADO

El testimonio de Feijoo buscó aclarar una de las sospechas del fiscal: las jubiladas habían comprado la propiedad en 200.000 dólares, lo intervinieron con obras de remodelación profunda —baño y cocina nuevas, entre otras mejoras— y se la vendieron a Adorni en 230.000 dólares, dejando un margen de ganancia llamativamente estrecho. El pago en negro de 65.000 dólares explicaría parte de esa brecha.

Aun así, la distancia con los valores de mercado sigue siendo abismal.

La martillera que intervino en la cadena de transacciones, Natalia Rucci, y su marido, Marcelo Trimarchi, declararon que la vivienda llegó a ofrecerse en 375.000 dólares y que podría haberse vendido a 345.000 dólares.

Según la versión de Feijoo, que la Justicia deberá cotejar, Adorni habría terminado comprando ese departamento —que para la inmobiliaria valía 345.000 dólares sin refaccionar— por 295.000 dólares, pero ya refaccionado y modernizado en profundidad.

MÁS DEUDAS

La operación tiene otro costado llamativo: Adorni solo pagó 30.000 de los 230.000 dólares, debido a que las dos mujeres que intervinieron en la operatoria le postergaron hasta noviembre de este año el resto del pago, a través de una hipoteca sin intereses.

Ese monto se suma a un cuadro de endeudamiento que la fiscalía trata de reconstruir. Los 65.000 dólares no documentados representarían un nuevo “pasivo” del jefe de Gabinete, que se agrega a otras deudas registradas: los 200.000 de la hipoteca con las dos jubiladas para comprar el departamento de Caballito, y los 70.000 dólares de su primera hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco. En total, 270.000 dólares que vencen en noviembre.

EL TESTIGO DEL COUNTRY

Además de Feijoo, declaró ayer Juan Ernesto Cosentino, la persona que le vendió a Adorni la casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, otro inmueble que el funcionario sumó a su patrimonio en estos dos años y medio de gestión y que está registrado a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Cosentino contó que Adorni ofreció en primer término pagarle solo 20.000 dólares en efectivo y cubrir los 100.000 dólares restantes con una hipoteca sobre su departamento de Parque Chacabuco. El propietario rechazó esa propuesta y la operación finalmente se cerró en noviembre de 2024, en 120.000 dólares, pero con un préstamo de 100.000 dólares que Adorni tomó de dos mujeres policías contactadas por la escribana Adriana Nechevenko. Ese préstamo fue con un interés del 11% anual, con base en la hipoteca de su departamento de Parque Chacabuco.

VIAJES EN LA MIRA

La investigación sobre su patrimonio inmobiliario no es el único frente que complica al funcionario libertario. La semana pasada, el fiscal Pollicita pudo confirmar un viaje de la familia Adorni a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025 e incluyó cuatro pasajes por 1.450 dólares cada uno. Unos 5.800 dólares que, según consta en el expediente, fueron abonados en efectivo.

La causa que tramita ante el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo apunta a determinar si el estilo de vida desplegado por Adorni desde que asumió como jefe de Gabinete de Javier Milei es compatible con sus ingresos declarados o no. El cuadro de situación muestra a un funcionario que en poco más de dos años adquirió dos propiedades, acumuló hipotecas por al menos 270.000 dólares que vencen en noviembre, tiene una deuda de 65.000 dólares sin documentar, y realizó viajes al exterior pagados en efectivo.