Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”

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Villa Elisa vive hoy una jornada especial con el inicio de la segunda edición del Festival Internacional de Cine, una propuesta que nació desde los vecinos y que busca acercar al público producciones nacionales e internacionales con historias que reflejan la vida cotidiana como su propia localidad.
La cita es en la Casa de Cultura, situada en Arana Nº 236 entre 5 y 6, donde aficionados y amantes del cine podrán disfrutar de una amplia grilla de largometrajes y cortometrajes, producciones sobre medio ambiente y actividades para los más chicos.
El festival dará inicio a las 19, con la función de apertura en la que se proyectará “La noche sin mí”, marcando el arranque de cuatro días repletos de obras cinematográficas de diversos rincones del mundo.
La programación para mañana promete una jornada intensa y variada. Desde las 15, en la Sala 1, se podrá disfrutar de un bloque de largometrajes nacionales, que comenzará con el corto “La falta” de Carmela Sandberg, y continuará con “El sueño de Emma” (Director: Germán Vilche – Argentina). En paralelo, en la Sala 2 se proyectará cine ambiental, con “Maré viva maré mora” (Claudia Daibert – Brasil).
A partir de las 17.30, la Sala 1 ofrecerá un bloque de cortometrajes que reúne propuestas de Argentina, Bélgica, Portugal e Irán, incluyendo títulos como “Las panteritas” (Alejandro Gallo Bermúdez), “La marea” (Nicole Faktor), Cuervo (Jeroen Ceulebrouck), “Introduction” (Mehdi Mirbagheri), “Río” (Matías Herrera Córdoba) y “Dame una razón para no quedarme con vos” (Antarki Fuego y Laureano Grasso). Mientras tanto, la Sala 2 presentará un largometraje internacional, “Geografía afectiva” (Directora Mari Moraga – Brasil / El Salvador / Canadá).
La jornada continuará a las 19.30 con la proyección de “Lunáticos” (Director Martín Salinas – Argentina / México), en la Sala 1, mientras que la Sala 2 exhibirá “Stratosphere” (Director Mahmood Pouyandeh – Irán), y “Suçuarana” (Directores Clarissa Campolina y Sérgio Borges – Brasil).
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Toda la información sobre el festival, incluyendo el formulario de inscripción para quienes deseen participar, se encuentra disponible en su cuenta de Instagram: @festivaldecine.villaelisa.
El festival se extenderá hasta el domingo 26 de abril. “A la convocatoria se presentaron 1.230 películas y cortos, de los cuales se proyectarán 54 en total”, destacó María del Carmen Cirigliano, integrante del equipo organizador, en diálogo con este diario.
La jornada del sábado 25 incluirá títulos como “Empower Ink” y “Unidas por Bissau”, junto a propuestas de cine ambiental, producciones nacionales y actividades para los más chicos.
El domingo 26, la programación combinará cortometrajes, cine ambiental y estrenos como Los abrazos, mientras que el cierre oficial estará a cargo de “Hijo mayor” y “Vlasta”, el recuerdo no es eterno.
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